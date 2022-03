Les pompiers en fête! La Protection civile a célébré, hier, sa Journée internation,soit le 1er mars de chaque année. Les festivités officielles ont eu lieu au niveau de l'Unité nationale de la Protection civile Dar El Beïda. Présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, cette cérémonie a vu la présence d'une pléiade de personnalités, à l'image de la ministre de la Solidarité nationale et celui de l'Agriculture. Le directeur général de la Police nationale, des hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie ont aussi rehaussé l'événement par leur présence.

Tout comme le président de la FAF et d'autres personnages connus. Tous sont venus rendre un vibrant hommage à ceux qu'ils considèrent comme leurs «anges gardiens». Car, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, ils ont toujours répondu présent lors des moments difficiles vécus par l'Algérie. « Ils étaient aux premières loges lors des tremblements de terre de Chlef et Boumerdès. Ils l'étaient aussi pour les inondations de Bab El Oued. On a aussi pu compter sur leur courage lors des terribles incendies de l'été dernier et la pandémie de la Covid-19», a souligné Kamel Beldjoud sous un tonnerre d'applaudissements. Il faut dire que l'année 2021 n'a pas été de tout repos pour nos pompiers. En plus des habituels secours et évacuations, accidents de la circulation, noyades, ils ont dû faire face à un ennemi invisible qu'est le Coronavirus ainsi que la plus terrible série de feux de forêts ayant frappé le pays. Au total, ils ont enregistré plus de 1 million 180 000 interventions. Ce qui a donné une moyenne record d'une intervention toutes les 30 secondes. Malgré toute cette pression, ils ont toujours répondu à l'appel de la nation! Il s'agit d'un «corps courage» qui mérite amplement tous ces hommages. C'est dans ce sens que les Hautes autorités du pays ont décidé d'une remise de grades exceptionnelle à l'occasion de ce 1er mars.

Des hauts cadres de la Protection civile ont été promus en grades, tout comme des pilotes de canadairs pour le courage dont ils ont fait preuve lors des incendies de Tizi Ouzou. «Ils ont mis leur vie en danger. Ils méritent amplement cette récompense», soutient le colonel Boualem Boughlaf, directeur général de la Protection civile. Un hommage a aussi été rendu à tous ceux qui ont été blessés, ou perdu la vie dans le cadre de leurs fonctions, notamment durant la «guerre» contre la Covid-19 où nos pompiers ont perdu 39 hommes! Le colonel Boualem Boughlef a remercié ses hommes pour leur courage, tout en rendant un vibrant hommage à ceux qui les ont précédés et ont mis en place les bases de ce corps de sécurité. Le DG de la Protection civile rappelle que de grands défis attendent encore ses hommes. Il précise, à ce propos, que les festivités de cette année se font sous le thème de la «Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies». «Cette célébration représente une opportunité pour mettre en exergue le rôle primordial de la prévention et de la sensibilisation pour inculquer une culture préventive au profit des citoyens face aux risques potentiels qui menacent leur sécurité et celle de leurs biens», a-t-il insisté non sans rappeler l'importance donnée à la formation de pompiers volontaires. «Ils sont au nombre de plus de143 000 entre formés dans le programme ‘'un secouriste par famille et les secouristes volontaire de proximité'', nous allons intensifier nos programmes de formation afin d'augmenter ce nombre», a-t-il conclu avant de laisser la place à la solennité de cette journée avec, notamment, la remise de la coupe d'Algérie des agents de la Protection civile. Un grand moment de joie et de communion pour ces hommes qui sont notre fierté. Bonne fête aux Anges en noir...