Ils se sont (presque) tus ! Ce sont les haut-parleurs des mosquées qui diffusaient, il y a cinq ans, à forts décibels les appels aux cinq prières de la journée.

Celui du « Fajr», au moment où pointe le jour, avait été fort critiqué et dénoncé par nombre de travailleurs dont le sommeil était ainsi perturbé alors qu’une alternative existe pour le fidèle désireux d’être ponctuel aux heures de prière: celle d’un réveil tout simplement. Aujourd’hui cet appel à la première prière de la journée est toujours diffusé par hauts parleurs mais réglés « modérément et suffisamment » pour que le fidèle puisse se réveiller pour accomplir sa prière sans gêner autrui. Tout le monde trouve son compte ! Le travailleur peut se reposer tranquillement et le fidèle assurer ses obligations religieuses. Un arrêté « fixant la formule et le mode de l’appel à la prière » signé par le ministre des Affaires religieuses de l’époque, Mohamed Aïssa, en avril 2017, avait été publié au Journal officiel N° 51. Comme l’indique son intitulé, le texte vise à réglementer l’appel à la prière, notamment à travers la mise en place de normes relative à l’intensité des haut-parleurs.

« Mettre au point les haut-parleurs de la mosquée de manière à rendre audible l’appel sans exagération», avait recommandé avec insistance, le ministre comme le stipule

l’article 7 de l’arrêté. Une fiche technique fixant notamment, les normes spécifiques relatives à la qualité esthétique de l’appel à la prière et des haut-parleurs, est établie en vertu d’une décision du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, indique l’arrêté. Par ailleurs, l’arrêté précise, dans l’article 5, que «l’appel à la prière est effectué pour les cinq prières obligatoires uniquement. Il ne peut l’être pour d’autres prières». En cette période de Ramadhan, cette pratique devient significative et même incontournable, pour tous les Algériens, jeûneurs qu’ils sont. Il met fin aux longues soirées familiales et autres pendant lesquelles on « s’oublie » facilement tant elles sont gaies, festives et revigorantes après une « longue » journée de jeûne. D’aucuns étaient offusqués par cette décision, se rappelle-t-on. Les extrémistes de tout acabit avaient alors tenté de « chahuter » cette mesure par des prêches « clandestins », dans le but de semer le « doute » quant à la religion proclamée de l’Etat algérien qui est l’islam. Mais peu à peu, cette sagesse a été embrassée par les vrais fidèles et ceux « occasionnels », et le « calme » est revenu pour mieux se recueillir devant le Créateur sans nuire à autrui, quel qu’il soit. Un autre moment où les haut-parleurs sont actifs, est celui de la prière du soir, les « Tarawihs». Cependant, cette pratique ne gêne nullement le citoyen, car se trouvant en plein éveil et il n’est point dérangé quant à son sommeil ou son travail.