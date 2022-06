Présidant, hier, la cérémonie de sortie de la 2e promotion du Cours de haute stratégie et de la 15e promotion du Cours d'études supérieures de guerre au niveau de l'École supérieure de guerre, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, a prononcé une allocution dans laquelle il a soulevé les nouveaux défis auxquels l'Algérie est confrontée à l'ombre des nouvelles technologies.

Des avancées ayant conduit à une mutation du concept de sécurité, d'où la nécessité de s'y adapter en développant une approche réfléchie au profit des hauts cadres militaires. Une approche devant tenir compte des attributs des nouvelles guerres. Dans cet ordre d'idées, le chef d'état-major de l'ANP souligne qu'à «l'aune des conflits et des tensions que connaît le monde d'aujourd'hui et des grands défis sécuritaires qui prévalent dans notre sous-région et notre espace territorial, notre pays est confronté à de nouveaux défis et enjeux rendus d'autant plus complexes par les grandes évolutions survenues dans le domaine des technologies de l'information et de la communication».

À ce sujet, il estime que «ces évolutions ont effacé les frontières entre les États et redéfini le concept de sécurité et de défense, notamment avec l'avènement des guerres de quatrième génération ou des guerres hybrides».

Le général de corps d'armée soutient que la nouvelle «conjoncture géostratégique, l'évolution technologique effrénée et l'élargissement des champs de conflit, sont autant de facteurs qui nous interpellent pour adopter une approche réfléchie, visant l'adaptation de la formation destinée aux hauts cadres militaires du corps de bataille de l'ANP», de manière, a-t-il prévenu à «leur permettre d'assimiler les évolutions survenues dans le domaine de l'art de la guerre et des sciences de gestion des questions de défense». Une approche à laquelle le Haut Commandement de l'Armée accorde une attention particulière. «Une attention fondée sur les valeurs authentiques de notre vaillant peuple, son héritage intellectuel et son parcours patriotique séculaire», indique Saïd Chanegriha qui précise qu'il s'agit «d'une approche scientifique graduelle qui offre un large panel de connaissances et de savoir-faire, et les moyens de développement d'une culture stratégique spécifique à notre pays chez les officiers stagiaires».

L'objectif vise, ajoute t-il, « à améliorer leur perception et leur évaluation des dangers immédiats qui pèsent sur la sécurité et la défense nationales». De même, enchaîne le général de corps d'armée qu'«elle vise à améliorer les méthodes de planification, de préparation et d'exécution, pour faire face aux menaces naissantes sur le terrain des opérations, aussi bien réel que virtuel» et ce «sur la base des différentes méthodes militaires et sécuritaires dans un cadre conventionnel ou non conventionnel». Il est indispensable pour le chef d'état-major de l'ANP que cette approche tienne compte «des attributs des nouvelles guerres, visant à acquérir de grandes capacités de résistance et de résilience» et à «réadapter notre système de défense pour en faire un système aux dimensions intégrées», afin, explique-t-il «de concrétiser une parfaite cohérence en termes d'emploi des ressources globales de l'État, lui permettant de faire face aux défis à venir, notamment en ce qui concerne la préservation des intérêts de la nation et la concrétisation des objectifs de sa politique de défense». Aux termes de cette visite, Saïd Chanegriha a suivi une présentation audiovisuelle portant sur le bilan des activités de l'École au titre de l'année scolaire 2021-2022, et à visiter les classes de cours avant d'honorer les membres de la famille du chahid Ahmed Cherareug, dont la promotion sortante porte le nom.