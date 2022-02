L'une des meilleures idées que la direction générale de la Protection civile ait eu, est la création des équipes du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention dans les milieux périlleux). Ce fut en 2006, nous apprend le lieutenant Youcef Abdat le chargé de communication de ce corps constitué à Bouira. La direction générale de cette structure, dit-il, suite au retour des flux de touristes dans les régions montagneuses, notamment vers la station climatique de Tikdjda, et compte tenu de la spécificité des interventions dans de tels endroits en cas de péril, la décision a été prise de créer ce groupe. Cette spécialité d'intervention existait bien sûr auparavant dans d'autres pays connus pour leur pratique du sport de montagne et de l'alpinisme, mais c'est la première fois qu'elle est crée dans les pays du Maghreb.

Le Grimp est constitué d'éléments de la Protection civile de différents grades, (agents, sous-officiers et officiers). Bien entendu, la mission du groupe étant, entre autres, le sauvetage et le secourisme, la présence d'un médecin est également indispensable, explique le même officier. Quant aux étapes de la création de ce groupe, ledit lieutenant nous apprend que le premier Grimp opérationnel en Algérie, est bien celui de Tikjda. Il affirme, par ailleurs, qu'avant que cette section ne soit opérationnelle, elle a eu à effectuer le parcours du combattant. En effet, les éléments concernés ont suivi plusieurs formations spéciales en rapport avec leurs missions. Des formations de haut niveau effectuées en Algérie et même à l'étranger. Aussi, des cours perfectionnements et des entraînements sont dispensés à cette section, encadré par des spécialistes nationaux et étrangers et également la Fédération algérienne de ski et de sport de montagne, partage son expérience avec les éléments de ce groupe. D'ailleurs, un grand mur à escalader a été érigé au siège de la Protection civile où s'entraînaient également les sportifs de cette fédération, pour la préparation des compétitions officielles.

Le même chargé de com. a bien voulu nous expliquer les missions du Grimp. «Ce sont des missions qui, quand elles ne sont pas dangereuses, sont pénibles» dit-il. En plus de la reconnaissance et de la prospection, à l'intérieur des monts du Djurdjura, le Grimp est chargé essentiellement du sauvetage et du secours des touristes en danger. Il est tenu d'intervenir en cas d'accident ou de disparition de personnes. Les premiers soins devront être prodigués et toute intervention médicale d'urgence devra être effectuée par le médecin du Grimp, selon la gravité des cas, bien sûr. Les grimpeurs interviennent, en partie, dans des lieux périlleux, à savoir aux cascades, grands ravins et au milieu des bois et des rochers enneigés. C'est la nature des missions qui leur sont confiées d'ailleurs, qui déterminent l'exigence et les conditions devant être requises chez eux. En effet, les pompiers qui constituent ce groupe doivent jouir de bonnes conditions physique et psychologiques exceptionnelles, à savoir une bonne corpulence, pour pouvoir se déplacer dans des reliefs accidentés et soulever les victimes en même temps, et aussi résister au froid, à la soif et à la chaleur, etc. Le grimpeur doit être courageux et en mesure de travailler de jour comme de nuit, même durant plusieurs heures (le temps que nécessite l'intervention). L'équipement des pompiers du Grimp est également spécial. On citera les cordes, une tenue spéciale froid ou chaleur, des chaussures spéciales, le mousqueton, le couteau, la boîte à pharmacie, une boussole, un casque, des lunettes, etc. Le lieutenant Abdat a tenu à transmettre un message aux randonneurs non expérimentés et à tous les amoureux de la montagne et du ski. Il rappelle que la randonnée en montagne nécessite un équipement spécial (chaussures, vêtements, tente, etc). Il invite, en outre, les touristes à transiter par le poste des pompiers de Tikjda, avant de s'engouffrer dans les bois, qu'il soient munis de boussoles, de téléphones portables et de consulter la météo, avant chaque sortie et dire où et pour combien de jours sont programmées leurs sorties. Tout cela, explique-t-il, afin de faciliter la tâche au Grimp et de les retrouver en cas d'accident. En effet, ce sont des dizaines de disparition de personnes en pleine forêt, où ces mêmes personnes ont failli laisser leur vie - n'était-ce l'intervention de ce groupe, à temps, à cause du froid, de la faim et des blessures, qui font que les éléments de la Protection civile veillent de jour comme de nuit à épargner aux touristes d'éventuels désagréments.