En grève depuis le 31 décembre de l’année dernière, les greffiers sont passés, hier, à une nouvelle action de protestation, en se rassemblant devant le siège de la cour de Bejaia, en appui à leur mouvement de grève, créant une paralysie des activités au niveau de nombreux tribunaux, cours et administrations judiciaires de la wilaya de Bejaia.

Les greffiers ont déclenché le débrayage pour protester contre les conditions socioprofessionnelles, qualifiées d’«indignes» par eux. Rassemblés à l’entrée de la cour de justice de Béjaïa, ils réclament tous «un salaire décent», «un statut à la hauteur» de leur mission l’«amélioration du cadre de vie» et le «respect» de leur fonction. Des revendications qu’ils estiment «vitales» et pour lesquelles ils comptent «aller jusqu’au bout». «Pourtant, il y a un monde qui sépare nos salaires et ceux des magistrats. Nous voulons réhabiliter notre profession, à travers une fiche de paie décente et à la hauteur de notre mission…», souligne un greffier de la cour de Béjaïa.

Selon nos sources, les grévistes ont exigé la satisfaction de leur plate-forme de revendications, notamment celles liées à la révision de leur statut et des salaires. Un certain nombre de revendications visent l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, à commencer par la promulgation d’un nouveau statut particulier propre à ce corps judiciaire en dehors de la Fonction publique, la révision de la loi 08/409, la hausse des salaires et des primes.

Ils réclament, aussi, le renforcement du tribunal en effectif, afin de faire face à la surcharge de travail à laquelle ils font face, au quotidien depuis plusieurs années. «Nous revendiquons un statut particulier propre à nous, des hausses de salaires et des primes, ainsi que le renforcement du personnel du tribunal, car nous souffrons beaucoup à cause de la surcharge à laquelle nous faisons face», ont laissé entendre des greffiers.