«Le nombre des Sociétés nationales exportatrices a connu une hausse considérable cette année en avoisinant près de 2000 entreprises à l'heure actuelle, contre 800 en 2021. Cette courbe ascendante des sociétés exportatrices se poursuivra, notamment avec la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dont l'accord est entré en vigueur le 1er juillet». C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig en marge de l'inauguration de l'Exposition des doyennes des entreprises algériennes. Une avancée qui reflète sans ambiguïté, un changement profond de vision économique. Il faut dire que les effets de l'application de nouvelles orientations et mesures de facilitation ont été déterminants pour fixer un nouveau cap où l'exportation hors hydrocarbures connaît enfin un déverrouillage important. Une libération qui a engendré un engouement remarquable, appuyé par une augmentation de 200000 nouvelles immatriculations au registre du commerce. Autant dire que le domaine de l'entrepreneuriat est désormais en phase de se renforcer d'une nouvelle dynamique, à la hauteur du défi économique actuel. C'est dans cette optique que Rezig a mis en avant «le rôle pivot de ces sociétés dans la diversification de l'économie nationale et la hausse de la valeur des exportations hors hydrocarbures. L'Algérie avait des accords avec plus de 90 États intervenant au titre d'accords régionaux, à l'instar de la Zlecaf, la Grande Zone arabe de libre-échange (Gzale) et l'accord d'association avec l'Union européenne (UE)». Des rendez- vous incontournables pour l'économie nationale. Des opportunités en or qui ne manqueront pas de mettre en valeur les premiers résultats des réformes appliquées et leurs impacts sur le développement de l'entreprise et la création de richesse. Ces derniers se renforcent par la mise en place d'outils juridiques forts et libérateurs. C'est dans ces termes que le ministre réaffirme la volonté de l'État à accompagner les opérateurs expliquant que «l'année 2022 se veut une année économique par excellence, notamment après l'adoption de la loi régissant les zones franches par les deux chambres du Parlement, outre l'entrée en vigueur prochaine de la loi sur l'investissement, laquelle a tracé les contours de l'investissement dans les zones franches». Il est clair qu'à travers la réalisation de ces bases, les opérateurs bénéficient désormais d'assurances et de garanties sur leurs investissements. Ils peuvent à ce titre montrer plus d'engagement pour la réalisation de leurs projets. C'est précisément vers ce résultat que tend la nouvelle stratégie économique. Le domaine de l'entrepreneuriat associé à la simplification de l'acte d'exporter, parquent la naissance d'une nouvelle ère, celle de la performance. Il y a lieu de convenir cependant, qu'une partie du chemin vers une stabilité économique a été parcourue, en un laps de temps court. Ce qui reflète de l'importance du travail de fond effectué pour éradiquer tous les obstacles majeurs, et installer de nouveaux mécanismes de gestion. C'est dans ce sillage, que le ministre est longuement revenu sur l‘importance de valoriser ces avancées, considérant que «tous les indicateurs augurent d'un redressement de l'économie nationale et de la réalisation de chiffres positifs en termes d'exportation hors hydrocarbures et de développement des différents secteurs économiques. C'est le résultat de la justesse de la politique adoptée par l'État au volet économique».