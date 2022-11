La capitale du M'Zab, Ghardaïa, renoue avec le tourisme. «Ils sont de toutes nationalités, en majorité français, mais également espagnols, polonais, russes, américains...» Indique Slimane Fekhar, guide touristique que nous avons rencontré dans les dédales de l'entrée de la médina,

Jalousement gardée par des remparts à l'architecture séculaire et qui donnent un cachet unique à la vieille ville. «La saison touristique qui va du mois d'octobre au mois d'avril bat son plein. Elle voit une remarquable affluence de visiteurs étrangers, sur impulsion du ministère du Tourisme. La Gendarmerie nationale qui attache une grande importance à la réussite de cette saison touristique veille quotidiennement sur la quiétude des touristes. La présence des hommes à l'uniforme vert nous permet de travailler avec sérénité», poursuit Slimane Fekhar. Aux côtés des touristes étrangers, figurent les touristes locaux, les premiers étant au nombre de 1131, alors que les seconds sont de 59 595, selon les chiffres relatifs à l'année 2021, que communique à l'Expression le capitaine Aramis, du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Ghardaïa. Cet officier poursuit en indiquant que pour les neufs derniers mois, les touristes nationaux sont au nombre de 36 463 alors que les touristes étrangers de 1235. «C'est là une croissance en nombre de touristes de 8,4% par rapport à la même période en 2021, ce qui confirme le regain de dynamisme pour le tourisme à Ghardaïa», commente-t-il. Assurément c'est là un bon début qui confirme les attentes des professionnels du secteur touristique qui ont affiché un grand optimisme quant au succès de la saison du tourisme saharien qui s'étalera jusqu'au mois d'avril 2022, après le recul de la pandémie de Covid-19 et la reprise des vols et des transports terrestres.

La saison de cette année devrait contribuer considérablement à la relance du tourisme et permettre de compenser les pertes financières subies par de nombreuses agences de tourisme et de voyages, induites par la pandémie de Covid-19 et entraînant l'arrêt des activités, pour certaines et faillite pour d'autres. Devant ces enjeux, Ghardaïa est en première ligne, car au-delà d'être elle-même une destination touristique, elle est l'une des principales cités aux portes du Sahara. Dans la capitale de la vallée du M'zab, le tourisme bat, désormais, son plein, et les gendarmes veillent au grain, en sécurisant les itinéraires des hôtes de l'Algérie. C'est à la rue Bayoub Amimoun que nous rencontrons un groupe de touristes polonais qui en sont à leur deuxième visite au Sud algérien. À quelques mètres du souk, où, ont été immortalisées des scènes dans le célèbre film Les années de braise de Mohammed Lakhdar Hamina, ces touristes arpentent les ruelles pavées de la vieille ville. Ils daignent nous confier, encore imprégnés de leur visite à la mosquée antique, érigée en haut de la cité millénaire: «Nous sommes séduits par cette région très attachée à ses traditions. Nous n'avons jamais vu pareil endroit au cours de nos différents périples à travers le monde. C'est impressionnant.», Et de poursuivre dans un anglais parfait et ravis par la magie des lieux: «Nous nous rendrons bientôt à Constantine, après un séjour à Djanet» À quelques mètres de là et plus en bas des ruelles en escaliers, l'esplanade, le souk de Ghardaïa, avec ses échoppes, débordant de fruits et légumes frais cultivés dans les palmeraies, ses dattes aux multiples formes, goûts et couleurs, ses marchands d'objets d'art et de sublimes tapis comme sortis d'un conte des Mille et Une nuits. C'est toute la magie du M'Zab.

Les signes qui indiquent que Ghardaïa renoue doucement mais sûrement avec l'activité touristique sont légion et ne trompent pas. Ainsi, et à la faveur d'une nuitée à l'hôtel Le M'Zab, ex- Rostomides, nous avons constaté de près la renaissance du tourisme à Ghardaïa, car ils sont nombreux les touristes à profiter de l'hospitalité que leur offre cet établissement qui surplombe la vallée du M'Zab. Cet hôtel est l'un des plus anciens de la ville de Ghardaïa. Il a été entièrement restauré et rénové et a été officiellement rouvert, après 27 ans de fermeture, lors de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Conçu par l'architecte et urbaniste Ferdinand Pouillon, cette structure hôtelière de 150 chambres, offre une vue panoramique sur la pentapole du M'zab, comprenant Ghardaïa, Beni Isguen, Melika, Bounoura et El Atteuf. Assurément, ce luxueux hôtel vient renforcer les infrastructures touristiques et le secteur de l'artisanat de la région de Ghardaïa et hausser la destination touristique du M'zab très prisée par les touristes étrangers, les universitaires et chercheurs en matière d'architecture. Ghardaïa dispose en effet d'importantes capacités en matière d'extension touristique, notamment au niveau de la commune.