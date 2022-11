La compagnie Cash Assurances a organisé, hier, au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, à Alger, une réunion sous le thème «Tendances et perspectives du marché international de l'assurance et de la réassurance», cette conférence a été animée par de nombreux experts, issus de grandes compagnies internationales du marché des assurances et de la réassurance, telles que Allianz et Hannover RE, d'Allemagne, Scor, de France et SteegeXP, d'Angleterre. Plus de 300 chefs d'entreprise, opérant dans divers secteurs d'activité.

Les intervenants ont abordé, durant ladite rencontre, «les mutations que connaissent les marchés de l'assurance, en vue d'accompagner au mieux le monde de l'entreprise pour faire face aux nouveaux défis imposés par la nouvelle conjoncture économique mondiale.»

Les gageures énumérées sont «les changements climatiques dévastateurs, les pandémies meurtrières et la tendance inflationniste des marchés, conséquence des perturbations que connaissent les sources et les chaênes d'approvisionnement.»

L'accent a été également mis sur la nécessité de la préservation de l'outil de production nationale, par des couvertures «assurancielles» qui permettent aux entreprises de faire face à n'importe quel niveau de «sinistralité» et reprendre leur le niveau d'activité d'avant, sinistre.

«En plus d'être l'un des outils de financement de l'économie nationale, à travers les placements financiers, ce qui précède «demeure la mission principale du secteur des assurances et de la réassurance», selon les organisateurs.

«C'est dans ce contexte d'un environnement rendu aléatoire que l'assurance trouve, plus que jamais, toute sa signification comme étant un des leviers de gestion au sein des entreprises, aussi bien dans le processus d'identification, d'évaluation et de gestion des risques auxquels elles peuvent être exposées, que dans la préconisation de la couverture adéquate pouvant garantir la meilleure protection de leurs patrimoines», comme souligné dans un communiqué de la compagnie Cash Assurances.