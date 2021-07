Un record mondial! Jamais un pays n'a organisé une opération d'une telle envergure. Le gouvernement s'apprête à organiser la plus grande opération de relogement de l'histoire. En effet, une vaste opération de distribution de logements sera lancée à partir d'aujourd'hui, selon un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Portant sur 100000 logements, cette opération s'étalera sur plusieurs jours et s'inscrit dans le cadre des festivités du 59e anniversaire de l'Indépendance, précise la même source qui relève, dans ce sens, «l'attention particulière accordée par les hautes autorités du pays, au parachèvement et à la distribution d'un grand nombre de logements à travers l'ensemble du territoire national».

Le secteur de l'habitat connaîtra ainsi la plus grande opération de distribution d'unités d'habitation. Cette méga-opération, qui débutera aujourd'hui, s'étalera sur plusieurs jours. Elle concernera les habitants de 53 wilayas sur un total de 58. Globalement, environ 500000 citoyens bénéficieront d'un toit décent. Pour la première fois en Algérie, l'opération de distribution concernera, simultanément, 53 sur un total de 58 wilayas.

Le processus sera supervisé par les walis de ces villes, souligne le communiqué du ministère. Selon les formules, ces logements sont répartis sur plus de 58000 logements Aadl, plus de 17000 logements publics locatifs (LPL), plus de 4000 logements promotionnels publics (LPP) et plus de 11000 logements ruraux. Selon le communiqué du ministère, la part du lion revient à la wilaya d'Oran avec 28548 unités, suivie de la wilaya d'Alger (8832), Constantine (5996), Sétif (5630), Oued Souf (1881), Béchar (1317) et Ouargla (1328). Pour ce faire, des instructions fermes ont été données, récemment, par le directeur général, chargé de la gestion des services de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl), Fayçal Zitouni, et ce pour accélérer la cadence de réalisation des logements, notamment ceux dont la livraison est prévue durant cette phase. Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie, mise en place par le ministère, pour la relance des projets en retard ou à l'arrêt. Jusqu'à mai dernier, 234000 unités de logement ont été distribuées, à l'échelle nationale, au profit de 1150000 citoyens, depuis le début de l'année 2020. Pour rappel, la dernière grande opération de distribution a eu lieu en octobre 2018 et avait concerné la remise des décisions d'attribution et des clés de 85000 logements de différentes formules. Ainsi, le gouvernement continue sa trajectoire, visant à garantir le droit au logement à tout citoyen. D'ailleurs, il est prévu la distribution, cette année, de 1,2 million de logements à travers le territoire national. Selon le dernier bilan présenté, en mai dernier, par les services du Premier ministère, 70% des logements inscrits au titre du programme sont parachevés, ou en cours de réalisation et distribution dans le pays. Soutenant dans son programme que «le logement est la base de la justice sociale dans notre pays», le président Abdelmadjid Tebboune a instruit, lors d'un Conseil des ministres, tenu mai dernier, d'accorder une importance accrue au parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues, notamment les logements Aadl, en consécration de l'engagement de l'Etat à garantir des logements aux citoyens, particulièrement à la classe moyenne. Pour une meilleure maîtrise de la politique du logement, le chef de l'Etat a également ordonné la mise en place d'une banque du logement.

Le logement, facteur d'intégration et de reconnaissance sociale, est, sans conteste, le besoin social le plus sensible et le plus porteur. Il joue un rôle économique non négligeable, puisqu'il constitue la forme la plus élémentaire d'investissement des ménages.