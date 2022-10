Les jeunes demandeurs de formation professionnelle en vue d'obtenir une qualification qui leur permettra d'intégrer le monde du travail, ont rejoint ce matin les différents centres et instituts de la formation professionnelle. Il s'agit des journées de sélection et d'orientation pour la session d'octobre 2022, du 09 au 11 du mois en cours. Dans la wilaya de Bouira, le secteur de la formation est suffisamment doté en matière d'infrastructures. En effet, pas moins de cinq instituts nationaux spécialisés (Insp), un institut d'enseignement professionnel (IEP) et plus d'une trentaine de Cfpa et annexes offrent des postes de formation dans plusieurs spécialités. Quant aux critères de choix des spécialités à proposer, c'est selon la spécificité de chaque région en prenant en considération la demande exprimée par le marché local de l'emploi, explique Karim Zahar, responsable pédagogique au Cfpa de Chorfa. S'agissant de l'engouement des jeunes aux structures de la formation pour cette session, les taux d'inscription sont entre bons et moyens, selon l'importance de l'agglomération de la ville où est situé l'établissement. Il est bon de rappeler que les cadres du secteur de la formation professionnelle ont remarqué l'engouement des jeunes plutôt vers les formations de courte durée, notamment pour certains créneaux d'actualité, tels que l'énergie solaire,la réparation des portables, le scanner automobile etc. Aussi, les formations qualifiantes en agriculture sont bien sollicitées, à savoir la taille et le greffage, l'apiculture, l'élevage des petits animaux etc. Par ailleurs, beaucoup de jeunes ont hésité à s'inscrire à la formation professionnelle de crainte de perdre le droit à l éligibilité à l'allocation chômage décidée par le président de la République. D'où l'apparition de la dernière décision des pouvoirs publics exigeant une qualification professionnelle pour tout primo demandeur de l'allocation chômage, un arrêté interministériel paraphé par le ministre du Ttravail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels. Désormais, explique ledit arrêté, il est exigé des jeunes non diplômés, une qualification professionnelle suivie dans les établissements de la formation professionnelles pendant une durée allant de trois a six mois. C'est une formation qualifiante en parallèle de l'adhésion à l'allocation chômage.

Il est précisé également que l'assiduité et la rigueur sont plus que recommandées durant cette formation chapeautée par la DFP et la direction de l'emploi. Un certain nombre d'absences entrainerait des défalcations sur la prime et bien d'autres sanctions prévues par l'arrêté en question. Contacté à ce sujet, le directeur de l'emploi de la wilaya de Bouira, Med Laradj, fait savoir que: « les jeunes concernés par cette formation qualifiantes, sont uniquement ceux qui ne détiennent aucun diplôme et aucune qualification professionnelle. Par ailleurs, si un jeune est déjà diplômé, mais ne trouve pas de travail et désire se former dans une autre spécialité dans le cadre de ce dispositif, il est bien sûr accepté à la formation». Le directeur de la formation professionnelle de Bouira, Ali Houassi, pour sa part, précise que son secteur est à pied d'oeuvre en vue d'assurer un meilleur déroulement de cette formation. Le même responsable fait savoir qu'en concertation avec les chefs des différents établissements du secteur, une feuille de route est tracée et sera mise en exécution en collaboration avec les services de la direction de l'emploi de la wilaya.