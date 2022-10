Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, en ce moment, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi, à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, et au programme des festivités commémoratives de l'anniversaire de la révolution du 1er Novembre 1954, indique un communiqué de la Présidence de la République. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs au statut de la Magistrature et à l'exercice de la liberté syndicale et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ainsi qu'à des exposés inhérents aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, au projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand, à la révision des mesures relatives à l'allocation chômage, et au programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale du 1er Novembre 1954 », lit-on dans le communiqué.