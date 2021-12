Du 25 juin au 5 juillet 2022, Oran abritera la 19e édition des Jeux méditerranéens. Un évènement auquel l'Etat algérien accorde une grande importance, en témoignent les dernières décisions prises par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune.

Dimanche dernier, en effet, et lors de la réunion du Conseil des ministres, il a donné des instructions pour créer «dans l'immédiat» une instance chargée du suivi des préparatifs continus pour la tenue des ces JM. Cela se fera, ajoute la même source, «avec la participation de personnalités hautement qualifiées et expérimentées dans la gestion des manifestations sportives internationales» pour répartir les responsabilités et veiller à une coordination constante avec les autorités locales et tous les acteurs. Le communiqué du Conseil des ministres annonce, dans le même contexte, que le premier magistrat du pays a chargé le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrezag Sebgag, «du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s'enquérir du rythme d'avancement des travaux, en coordination avec le wali d'Oran, et de soumettre au Premier ministre, ministre des Finances, des rapports précis et transparents, en sus de la présentation d'un état des lieux mensuel au Conseil des minis-tres». Et les décisions ne se sont pas arrêtées là, puisque le président de la République a ordonné le lancement d'«une consultation internationale pour la sélection d'opérateurs en matière de matériel sportif». Il a, en outre, insisté sur l'importance de «veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens afin de les préparer et améliorer leur niveau pour s'adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l'emblème national». La veille de cette réunion, le commissaire des JM-2022, Mohamed-Aziz Derouaz, a affirmé que toutes les inquiétudes du comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) liées aux préparatifs de cette 19e édition ont été dissipées. «Nous serons au rendez-vous des Jeux qui auront lieu bel et bien à Oran, à l'occasion du 60e»anniversaire de l'indépendance de l'Algérie», rassurait l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports.