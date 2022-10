Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité, aujourd'hui, les enseignants à l'occasion de leur Journée internationale, célébrée le 5 octobre de chaque année, réitérant son engagement à les soutenir. « Mes félicitations aux enseignantes, enseignants, institutrices et instituteurs à l'occasion de votre Journée internationale correspondant au 5 octobre », a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter. « Nous réitérons notre engagement permanent à vous soutenir, et notre grand espoir en vous pour un enseignement développé et moderne », a ajouté le président de la République.