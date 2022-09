Avec beaucoup de compassion, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a procédé à l'octroi d'aides financières de l'ordre d'un million DA destinées aux familles et proches des personnes décédées durant les incendies survenus, le 17 août dernier, dans la wilaya d'El Tarf et Souk Ahras. Depuis cette dernière, la ministre a affirmé que cette opération d'indemnisation «intervient en concrétisation de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant octroi d'aides financières aux familles des victimes des derniers feux de forêts». Lors d'une cérémonie organisée en présence du conseiller du président de la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, la ministre a précisé que les aides en question sont destinées à huit familles ayant perdu 14 membres dans la wilaya de Souk Ahras, assurant que les familles concernées bénéficieront également du capital-décès que leur verseront les Caisses nationales des assurances sociales, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Se recueillant à la mémoire des victimes, la ministre a fait part de «toute sa considération aux citoyens qui ont contribué à l'extinction des feux, aux côtés des autorités locales et de la société civile». Mme Krikou a affirmé s'être, par ailleurs, enquise du bon déroulement des opérations de solidarité entamées dès le début des feux de forêt, menées en coordination avec les autorités locales et la société civile, saluant le haut sens de solidarité traduit par les caravanes de solidarité venues de différentes régions du pays. La ministre de la Solidarité nationale a réitéré son soutien total et absolu à l'ensemble des sinistrés, à travers les mesures immédiates et urgentes prises par le président de la République, en tête desquelles la commission nationale d'évaluation des pertes et d'indemnisation des sinistrés. Dans la wilaya d'El Tarf, la ministre, en présence des wali d'El Tarf, d'Annaba et de Guelma, du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) d'El Tarf, les maires d'El Aïoun, de Ramel Souk, d'El Kala et d'Aïn El Assel ainsi que les chefs de daïra, a procédé à la remise de la compensation financière aux familles des 16 victimes. Les indemnités des autres victimes, à savoir six d'Annaba et six autres de Sétif, ont été remises aux chefs de l'exécutif de ces wilayas. Rappelons que le bilan des incendies qui ont affecté plusieurs wilayas de l'est du pays, ont fait 38 décès et 173 blessés. Aussi, 150 familles ont été sinistrées, en plus de la perte de cheptels, de ruches d'abeilles et de plus de 20 000 hectares de maquis et différents arbres fruitiers.