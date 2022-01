Comme l'a souhaité le président Abdelmadjid Tebboune, les factions palestiniennes ont commencé, officiellement, à se diriger vers l'Algérie pour activer le dossier de réconciliation gelé. Le chef de l'État avait lancé l'initiative visant à mettre un terme à la discorde entre les forces politiques palestiniennes, lors de la visite d'État effectuée par le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Alger au début du mois de décembre 2021. Abdelmadjid Tebboune s'était alors engagé à rassembler les principales factions pour une «conférence unificatrice». Un engagement qui a été favorablement accueilli par les Palestiniens, toutes factions confondues, et qui l'ont qualifié de «nouveau départ» vers la concrétisation de l'unité palestinienne. Elles ont souligné l'importance du rôle joué par l'Algérie dans le resserrement des rangs palestiniens et l'unification de la position nationale palestinienne vu son «legs historique dans le soutien à la lutte et à la cause palestiniennes». Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit avait, lui aussi, salué au Caire l'approche algérienne éclairée et l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l'action arabe commune et de l'unification des rangs. Le Fatah, le Hamas, le Front démocratique pour la libération de la Palestine (Fdlp), le Front populaire pour la libération de la Palestine (Fplp) ainsi que le Mouvement du Jihad islamique en Palestine ont déjà accepté de participer à l'initiative de l'Algérie et, selon des indiscrétions médiatiques, les représentants de ces organisations politiques ont finalisé une première phase de ce processus. Des apartés avec le groupe de médiation algérien se seraient déroulés à huis clos en vue de préparer le dossier de la Conférence unificatrice. L'Algérie a commencé, en fait, à collecter les propositions et les perceptions des factions concernant des mécanismes pour mettre fin à la division palestinienne et parvenir à la réconciliation nationale. Il faut dire que l'Algérie a l'avantage de bénéficier de la confiance des différents courants politiques palestiniens. Un atout certain pour permettre la réussite d'une telle initiative même si, il faut le reconnaître, il s'agit là d'un dossier d'une extrême sensibilité. Lancer le dialogue entre les factions palestiniennes est déjà un exploit en soi et un très bon signe avant la tenue du Sommet arabe en mars à Alger. Avec cette initiative, le président Tebboune qui permet à l'Algérie de revenir en force sur la scène du Moyen-Orient, aspire à ce que la réunion des factions palestiniennes puisse constituer «un prélude de l'unité arabe à laquelle nous aspirons à travers le Sommet arabe de mars 2022 à Alger». Pour le chef de l'État, la cause palestinienne doit rester «la mère de toutes les causes. Aucune sécurité ne sera établie au Moyen- Orient sans l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 1967, avec El-Qods comme capitale». Réussir l'épreuve de la réconciliation inter-palestinienne annoncera donc le succès du prochain Sommet arabe.