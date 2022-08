Le volume des activités du port commercial d’Annaba qui était de 1 343 millions de tonnes a atteint les 1.745 millions de tonnes, au cours du deuxième trimestre de 2022, soit une augmentation de 30%. Cette hausse des activités de la structure portuaire est retenue à l’actif des opérations d’exportation de clinker. Le volume des exportations de ce constituant du ciment a atteint, jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours, un total de 693780 tonnes.

Il est souligné que le port commercial d’Annaba est considéré comme le premier port en termes d’activités d’exportation hors hydrocarbures à travers le pays et le quatrième au niveau national en termes de traitement de conteneurs.

Cette performance est le résultat de l’amélioration des prestations portuaires et l’accompagnement des exportateurs à travers des services logistiques modernes, dont l’acquisition d’équipements modernes pour le chargement et le déchargement d’une capacité de 1800 tonnes par heure. Des efforts qui ont permis, voire contribué à la promotion des exportations hors hydrocarbures.

Pour rappel, le port d’Annaba dispose de 22 quais d’amarrage, dont des quais réservés à l’exportation des produits sidérurgiques du complexe sidérurgique d’El Hadjar, ceux de la Société des fertilisants d’Algérie (Fertial) et de l’Entreprise nationale du fer et du phosphate (Ferphos).

Par ailleurs, la structure portuaire s’apprête à exporter 3.000.000 de tonnes de clinker au cours de cette année, afin d’augmenter davantage sa part de commercialisation et d’attirer le plus grand nombre possible de clients producteurs. Notons que le port d’Annaba a réussi à réaliser une augmentation significative des différents indicateurs de l’activité portuaire au cours de l’exercice dernier, qui a atteint 5.773538 tonnes, en termes de volumes des marchandises traitées, estimés à 51,50 %.