Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié ont enregistré une croissance de 7,8% en 2021 pour atteindre 11,48 millions de tonnes, indique un rapport de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep). L’Algérie a terminé l’année 2021 avec des exportations totales de 11,48 tonnes, contre 10,58 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel de 7,8%. Au cours du seul dernier trimestre, les exportations algériennes de GNL se sont élevées à environ 2,74 millions de tonnes, contre 2,5 millions de tonnes au cours du même trimestre de 2020, avec un taux de croissance de 9,6% sur une base annuelle. Selon les données de l’organisation, l’installation de liquéfaction de gaz de Skikda a poursuivi ses opérations d’exportation au cours des trois dernières années de 2021 avec un volume d’exportation de 0,7 million de tonnes, après une interruption qui a duré plusieurs mois en 2020. La même source a expliqué que la majorité des expéditions de GNL exportées par l’Algérie au cours de l’année écoulée sont allées vers les marchés européens pour répondre à la demande européenne de gaz. Ainsi, l’Algérie s’est classée 4e parmi les plus grands exportateurs de GNL vers l’Europe. Selon les données de l’Opaep, la Turquie était la destination la plus importante pour le GNL en provenance d’Algérie avec une part de 37 %, suivie de la France avec 20 %, puis de l’Espagne avec 14 %, de l’Italie avec 6 % et du Royaume-Uni avec 6 % également, tandis que les autres marchés représentaient 17%.