Il est de l'avis de tout le monde que la passion de la lecture perd de plus en plus sa place dans le champ de la culture.

En effet, depuis l'apparition des supports électroniques, le livre, malheureusement a tendance à céder sa place à la tablette, au smartphone et autres outils multimédias. De nos jours, on parle trop peu de romans ou d'autres livres d'histoire, d'archéologie ou de littérature, les gens sont plutôt branchés aux réseaux sociaux, aux scoops électroniques et autres actualités préférées, virtuellement. C'est pour ces raisons que la direction de la culture de Bouira a introduit dans ses programmes d'activités le volet « lecture publique».

Salima Gawa, la directrice de la culture de Bouira, essaie par tous les moyens possibles d' intéresser les gens à reprendre l'amour de la lecture et la documentation. Pour cela, elle a visé les endroits les plus fréquentés où le livre puisse tenir compagnie à l'individu durant son attente. Elle a commencé par équiper les salles d'attente des gares ferroviaires de la wilaya ainsi que les wagons des trains par des espaces de lecture. Ce sont de mini bibliothèques improvisées dans ces endroits, on y trouve un nombre important de livres de différents titres (culture, sport, histoire, astrologie etc.).

À ce sujet, aussi bien les responsables des gares de train que les voyageurs ont solennellement exprimé leur satisfaction, «depuis que cet espace de lecture est installé dans ce wagon, je ne touche plus à mon smartphone durant mon déplacement Bouira -Alger-Bouira, je choisis un livre et je plonge dedans», fait savoir Lynda H, informaticienne, une habituée du train. Pour Salima Gawa, la directrice de la culture, cette première expérience a donné de bons résultats, c'est pourquoi elle envisage de s'intéresser à d'autres endroits similaires. Justement, elle profite de l'occasion des sorties d'inspection que réalise sa collègue, la directrice de la santé au niveau des différentes structures de son secteur,pour l'accompagner et improviser dans chaque structure un espace de lecture. «Ce sont déjà, pas moins de 3000 livres déposés dans des espaces de lecture et mis à disposition des professionnels de la santé, des malades et de leurs accompagnateurs», affirme la directrice de la culture. Elle précise que chaque espace de lecture est doté de pas moins de 120 ouvrages variés et installés de manière à être facilement visibles.

Enfin, la même responsable fait savoir que quatre EPH et 16 établissements de santé de proximité sont déjà équipés de ces points de lecture et que l'opération continuera jusqu'à satisfaire l'ensemble des structures de la santé. Par curiosité, nous avons visité quelques structures où ces espaces du savoir sont installés, et nous étions agréablement surpris de voir des malades allongés sur leurs lits et un livre entre les mains et aussi des accompagnateurs de malades qui ont préféré attendre sous un arbre en dehors des Urgences, à feuilleter un ouvrage. Nous nous sommes rapprochés quelques citoyens, «voir un espace de lecture dans un hôpital remonte le moral» avoue un jeune homme en compagnie de sa maman. Ce ne sont pas seulement les visiteurs et les malades, mais les professionnels de la santé également qui ont apprécié le geste, «durant nos gardes, tard dans la nuit, ça nous distrait de prendre un livre et le feuilleter, à force d'être occupés, on a tendance à oublier la sublime passion de la lecture» soulignent quelques médecins et infirmières de garde de nuit.

En effet, rien ne peut remplacer la forte sensation de la lecture, rien ne peut égaler le toucher et l'odeur même du papier d'un livre.