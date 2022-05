«Le monstre bureaucratique empêche les professionnels du bâtiment de bénéficier des mesures décidées par le gouvernement afin de soutenir les entreprises pour faire face à la crise de la Covid-19», dénonce Mouloud Kheloufi, président de l'Association générale des entrepreneurs algériens (Agea). Il intervenait, hier, à Alger, lors d'une Assemblée générale ordinaire, au siège de l'association qu'il dirige.

Une rencontre qui a été consacrée à l'information sur la situation actuelle des entreprises du Btph.

L'habitat va mal, selon les termes de Kheloufi. «J'ai reçu des chefs d'entreprises du secteur qui, précédemment, réalisaient des chiffres d'affaires dépassant les vingtaines de milliards de centimes et qui actuellement, n'ont rien à se mettre sous la dent», dira-t-il pour étayer ses propos.

La rencontre a été une occasion pour les membres de l'Agea d'exposer les propositions qu'ils ont faites au chef de l'État, 14 propositions pour la sauvegarde de l'activité et de l'emploi dans ce secteur gravement impacté par la crise sanitaire notamment.

Le chef de l'État est sollicité par cette corporation, pour intervenir, afin de permettre aux entreprises privées du secteur de bénéficier de l'accès à la commande publique, dont ils sont largement dépendants.

Au nom des entreprises du secteur qui se sont retrouvées contraintes de mettre la clé sous le paillasson, suite à l'arrêt de la commande publique, Kheloufi est revenu à la charge afin de réclamer«l'application des exonérations fiscales et parafiscales, au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 pour faire face à la conjoncture actuelle du pays». Là, le président de l'Agea n'a pas mâché ses mots et tiré à boulets rouges sur «l'administration qui n'applique pas, sur le terrain, les instructions présidentielles afin de soutenir et aider les entreprises du secteur en situation de difficulté», a-t-il martelé. L'Agea a également proposé la mise en place d'un observatoire national pour les entreprises algériennes. Cet organisme se chargera de la préservation des entreprises publiques et privées, à travers la résolution des problèmes et ce en leur assurant un plan de charge. Il y a lieu de noter, dans ce sens, que le nombre d'emplois perdus dans le secteur, depuis 2019, dépasse le demi-million, selon les statistiques précédemment communiquées par l'Agea.

L'organisation estime, dans ce sens, que la situation actuelle du Btph requiert la mobilisation de tous. L'association se dit ainsi «disposée à participer à la réflexion lancée autour de l'actualisation du Code des investissements et du Code des marchés publics». Afin de mettre un terme ou, du moins, atténuer grandement la spéculation sur le marché de la location immobilière, l'Agea estime qu'il y a lieu d'encourager les entreprises nationales à construire des habitations destinées, pour 50%, à la location et 50% à la vente.

L'organisation propose, par ailleurs, d'associer l'université aux associations patronales, dans le but d'améliorer les performances et le rendement des managers et de leurs employés, dans le cadre de la charte du partenariat public-privé.

L'implication effective des banques, afin d'accompagner les entreprises dans la réalisation et le suivi des projets de construction pour éviter les retards de livraison et le maintien de l'outil de production, est également proposée par les membres de l'Agea.

Mouloud Kheloufi a, enfin, fait état de la réponse favorable donnée par le Premier ministre, pour l'installation d'une commission qui se chargera d'apporter des réponses aux préoccupations soulevées par les entreprises du Btph, en cette conjoncture difficile. Là, l'intervenant a proposé le soutien de l'État pour le règlement du problème de la cherté des matériaux de construction.