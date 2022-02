Il s'agit du rapport d'étude du second semestre de l'année qui vient de s'écouler, enregistrant ainsi un rebond de 29% dans les offres d'emploi dans le secteur économique de manière générale. L'étude qui a été menée, conjointement auprès de 700 entreprises, dont de très petites entreprises TPE, de petites et moyennes entreprises PME et les grandes entreprises, met en évidence une hausse importante dans l'offre d'emploi au profit des jeunes chômeurs et des nouveaux diplômés, toutes spécialités confondues. Dans cet entretien, Mme Yasmine Hadj Ahmed, responsable de la communication au sein d'Emploitic nous livre ses commentaires sur cette tendance haussière des offres d'emploi, et d'une manière générale les conditions d'exercice et de réalisation de ce rapport d'étude «Perspectives de recrutement», qui augure de lendemains intéressants. En tout cas, espérons-le.

L'Expression: Emploitic vient de rendre publique une étude relative à l'offre d'emploi. Sur quelle méthodologie de travail s'est basée cette étude, notamment l'échantillonnage et le nombre d'entreprises sollicitées?

Yasmine Hadj Ahmed: Les études «perspectives de recrutement» au premier et deuxième semestre de l'année 2021, réalisées conjointement avec la Caci, ont été rendues publiques en mars et septembre 2021. Cette étude a vu la participation de 700 entreprises. Elle est basée sur la méthode d'échantillonnage aléatoire simple, dont l'objectif est d'atteindre toute entreprise économique de droit algérien (petites, moyennes, grandes) sur le territoire national. L'outil de l'enquête a été un questionnaire en ligne, diffusé à travers deux canaux: Internet (campagnes mailing) et Appels téléphoniques.

Vous évoquez une progression de l'offre d'emploi dans les secteurs de l'industrie et du commerce. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette hausse?

Il s'agit, a priori d'un constat que nous avons établi à partir des offres d'emploi publiées sur notre site emploitic.com. Cette tendance que nous avons suivie et que nous avons traduite dans les rapports des deux études «perspectives de recrutement» au premier et second semestre de l'année 2021. Durant cette période, ces secteurs ainsi que ceux des services, de l'énergie, de l'informatique et des banques avaient confirmé les prévisions ou prédictions, davantage de croissance, contenus dans nos rapports des deux études «Perspectives recrutement».

Quels sont, selon l'étude, les facteurs qui ont concouru à cette augmentation significative dans le secteur de l'industrie?

Cette hausse est expliquée par l'adaptation des entreprises aux conditions et contraintes de la crise sanitaire de Covid-19. L'année 2020, année exceptionnelle de choc, avait freiné les ambitions d'évolution et les plans de développement des entreprises. L'année qui a suivi, soit en 2021, était celle de l'adaptabilité de leurs stratégies et activités à ce nouveau contexte. Ce qui explique ce rebond dans les offres d'emploi.

Les incidences de la pandémie de Covid-19 ont fortement impacté les entreprises, quel type d'entreprises n'ont pas supporté le plus, ces effets pervers de la crise sanitaire? Et est-ce que les plans de redéploiement et de recrutement des entreprises sont-ils compromis?

Le secteur le plus impacté par la pandémie, durant ce premier semestre 2021 a été, incontestablement, celui du BTP. Déjà en difficulté depuis plusieurs années, 76% des entreprises sondées, appartenant à ce secteur, déclarent avoir eu un fort impact de la crise sur leurs recrutements (70% en 2020). S'ensuivent alors, les secteurs du commerce et distribution, avec 73% (61% en 2020), celui des services avec 70% (74% en 2020) et enfin le secteur de l'énergie-mines-matière première avec 60% d'impact. Certains secteurs d'activité vitaux, dont les prestations étaient plus que nécessaires durant cette pandémie, ont été relativement épargnés par la crise. Dans une moindre envergure, comparativement aux autres secteurs, nous constatons, également, que 42% des entreprises du secteur des banques/ assurances/finances et 44% des entreprises du secteur Informatique et télécommunications déclarent maintenir leurs plans respectifs de recrutement envisagés. Les conclusions du rapport mettent en avant les difficultés rencontrées par les entreprises, pour la majorité desquelles la première priorité reste la préservation des postes d'emploi. Seulement un tiers d'entre elles comptent maintenir leurs plans de recrutement. Dans ce contexte exceptionnel, la résilience reste le meilleur atout pour les entreprises. Pour ce faire, elles doivent planifier et orienter les investissements en fonction des changements, résister et avoir une force de réaction et de réactivité rapides. C'est ce qui permettra non seulement de garder un outil de production performant, de sauvegarder les parts de marché, mais surtout d'innover pour se réinventer et se projeter dans l'avenir.