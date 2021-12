Devant l'affluence «mitigée», le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, hier, l'organisation d'une troisième campagne de vaccination contre le coronavirus au profit des employés du secteur. Cette campagne aura lieu du 2 au 13 janvier 2022.

Le but est de relancer une opération loin d'avoir connu un grand engouement auprès des travailleurs du secteur. Cette opération devrait avoir lieu en coordination avec le ministère de la Santé, a précisé le ministre à l'issue d'une réunion par visioconférence avec les directeurs de l'éducation. Cette opération devrait permettre de vacciner un maximum de personnes du secteur, notamment après l'enregistrement de plusieurs cas de contamination par le coronavirus en milieu scolaire avant les vacances de fin d'année. Raison principale ayant poussé le ministère de l'Education nationale, en concertation avec celui de la Santé, à réaménager le calendrier des vacances scolaires d'hiver, après l'apparition d'une vingtaine de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas. ´´Des cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les wilayas de Tébessa, de Souk-Ahras, de Jijel, de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Boumerdès, d'Oran et de Relizane. Le réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver a été décidé en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et les hautes autorités du pays, de crainte de voir les écoles se transformer en clusters´´, avait fait savoir le directeur des activités culturelles et sportives et de l'action sociale en charge de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale, Abdelouahab Khoulalene. Le ministère avait également annoncé que dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, une vaste campagne de vaccination sera organisée du 12 au 16 décembre à travers 1 433 unités de dépistage et de suivi (UDS) du secteur, en coordination avec le ministère de la Santé. Mais devant la réticence du personnel du secteur à se faire vacciner, le département de Belabed a décidé le lancement d'une 3e opération de vaccination. D'autant que la dernière instruction du Premier ministre, ministre des Finances, souligne que des dispositifs seront mis en place pour intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et certains corps des administrations et institutions publiques, ainsi que d'autres métiers des secteurs des services et du commerce devant être raisonnablement en première ligne en matière de vaccination et qui se trouvent plus exposés ou susceptibles d'être des vecteurs importants de contamination. Selon des données, seul un fonctionnaire de ce secteur sur dix est vacciné. C'est dire le risque de contamination si un travailleur de l'éducation est contaminé par le virus. Aussi, est-il temps pour ce personnel de saisir l'occasion de cette 3e opération pour se faire vacciner. D'autant que les spécialistes appellent à rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus pour les enseignants et les professionnels du secteur de la santé. «Le ministère de l'Éducation nationale est en bonne position pour exiger que le personnel éducatif soit vacciné d'autant qu'il y a suffisamment de vaccins» a souligné le professeur en pédiatrie, Mostefa Khiati. Un avis partagé par son confrère, le professeur Salah Lellou, chef de service de pneumologie à l'EHU d'Oran, qui a plaidé pour rendre obligatoire la vaccination pour certaines catégories à l'instar des personnels de la santé et de l'éducation.