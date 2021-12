Au deuxième jour de son lancement, la cadence de la campagne de vaccination anti-Covid-19 peine à atteindre sa vitesse de croisière. L'objectif escompté est loin d'être atteint. Un relatif engouement est constaté au niveau des établissements scolaires de la wilaya d'Annaba, ce qui dénote l'état d'esprit séditieux des enseignants et des employés, du moins dans certains établissements d'enseignement. Pourtant, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, afin de créer les conditions favorables, à une meilleure adhésion des personnes concernées de ce secteur, à la vaccination. Afin de permettre aux travailleurs et aux enseignants, ainsi qu'à leurs familles et dans le but de sécuriser le milieu scolaire face à l'épidémie de Covid-19, la direction de la santé publique (DSP) d'Annaba a mobilisé une centaine de staffs médicaux, médecins et paramédicaux. Des points de vaccination ont été installés dans différents établissements scolaires, à travers le territoire de la wilaya.

L'opération se poursuivra jusqu'au 16 décembre 2021. Elle devrait permettre au plus grand nombre des personnels de l'éducation de se faire vacciner contre le virus, seule condition à même d'assurer une scolarité, après les vacances, en toute sécurité. Il est à rappeler que la première campagne lancée en août dernier, avant la rentrée scolaire, devait cibler plus de 15 000 employés de l'éducation dans la wilaya d'Annaba. Devant le faible taux de vaccination des personnels de l'éducation, une deuxième campagne de vaccination vient d'être lancée au profit du secteur de l'éducation nationale à travers le pays.

Une campagne qui intervient, convient-il de le souligner, à l'issue du rebond des contaminations au coronavirus, dont de nombreux cas positifs ont été recensés parmi les élèves, les enseignants et le personnel administratif, dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire). Un fait nécessitant la prise de mesures préventives, à savoir l'urgence d'avancer les vacances scolaires d'hiver. Initialement prévues pour le 16 décembre courant et jusqu'au 2 janvier 2022, celles-ci ont débuté le 9 décembre et se poursuivront jusqu'au 2 janvier 2022.

Concernant la vaccination des élèves, les autorités sanitaires du pays n'ont pas encore tranché la question. Pour l'heure, le ministère de l'éducation nationale a appelé le personnel du secteur à adhérer à cette campagne.