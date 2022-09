Quelque 2530 agents sont désignés dans la wilaya d'Oran aux fins d'encadrer le 6e recensement général de la population qui sera lancé le 25 septembre de l'année en cours, conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Chacun de ces agents aura à sa charge le recensement entre 200 et 250 habitations. Les services de wilaya en charge de cette opération indiquent que «les préparatifs vont bon train», expliquant que «le personnel sera formé à partir du 8 septembre». Le recensement, comprenant 130 questions à poser aux familles à recenser, sera également axé sur la croissance démographique, les indicateurs socio-économiques et culturels. Les conclusions du rapport serviront de base de données (outil de travail) aux autorités dans le cadre de la politique générale à décider dans le cadre des développements à opérer. Annoncé en 2018, puis en 2020, le sixième recensement général de la population et de l'habitat sera organisé finalement au cours de cette année. De par sa stature, la wilaya d'Oran vient en seconde place après la capitale. Elle se taille, d'ailleurs, le titre de deuxième capitale du;pays compte tenu de son rôle socio-économique. Elle comprend 26 communes et neuf daïras, pour près de 2 millions d'habitants. La wilaya d'Oran est, outre son statut touristique dominant, également à vocation agricole par excellence. Les grandes fermes nourricières de Misserghine, Boutelilis et Aïn El Karma à l'extrême ouest du chef- lieu et celles de Tafraoui, Oued Tlélat, El Braya, Boufatis et Benfréha lui valent la dénomination d'une wilaya agricole, en plus des grandes praires de Mers El Hadjadj à l'extrême est d'Oran. Sinon, les fermes de Bir El Djir ont, dans leur totalité, disparu et définitivement été rayées de la carte agricole, d'autres ont été détournées pour qu'elles soient bâties à la faveur de la bétonisation sauvage qui a gangrené l'ensemble du territoire national. D'autres ont abrité des projets d'utilité publique décidés au plus haut niveau dans le cadre de la politique de la renaissance économique. Il s'agit essentiellement des communes de Hassi Ameur, Es Senia, El Karma qui abritent d'importantes zones industrielles et d'activités domiciliant d'importantes unités de fabrication n'attendant que le feu vert pour importer leur production. D'autant plus que la capitale de l'Ouest du pays est dotée d'un important port connaissant une intense activité. Ce dernier, qui a fait l'objet d'extension, servira, désormais, de plateforme pouvant accueillir de grands conteneurs. Il en est de même pour les ports de pèche d'Oran et d'Arzew qui connaissent, eux aussi, une très forte activité. Le port d'Arzew est établi dans une zone pétrochimique produisant différentes variétés de produits tirés du pétrole, en plus de la raffinerie, les unités de GNL, celles produisant l'ammoniac et l'urée. La Zone pétrochimique d'Arzew est d'autant plus employeuse que l'on peine à arrêter aussi facilement le nombre d'emplois qu'elle crée annuellement. À cela s'ajoute la nouvelle infrastructure aéroportuaire d'Es Senia qui servira de point de liaison de toute la partie ouest du pays avec le reste des grandes capitales du monde. Sur le plan touristique, la wilaya d'Oran n'est plus à présenter. Sa grande station balnéaire de la corniche ouest lui vaut tous les titres. Il s'agit essentiellement de la daïra d'Aïn El Turck qui chapeaute plusieurs communes côtières comme la commune du chef-lieu (Aïn El Türck), Bousfer et El Ançor abritant le somptueux site des Andalouses. Il en est de même dans la partie est d'Oran, très précisément dans les communes de Mers El Hadjadj (ex-port aux Poules), Gdyel et Aïn Franine qui abritent de nombreux sites pouvant servir de plateforme de lancement du secteur du tourisme, comme la plage vierge de Kristel, la fontaine de la Vierge etc. Sur le plan habitat, la wilaya d'Oran a bénéficié, ces dernières années, d'importants projets de logements, destinés à, outre l'éradication du logement précaire, la lutte contre la bidonvilisation des zones urbaines et semi-urbaines, en plus de la prise en charge de la lancinante question liée au vieux bâti.