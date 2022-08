L'enseignement de l'anglais dès la troisième année primaire sera bel et bien effectif à partir de la prochaine rentrée scolaire prévu dans moins d'un mois. C'est ce qui ressort de la nouvelle liste des fournitures scolaires nécessaires pour les trois paliers publiée, hier, par le ministère de l'Éducation nationale. La tutelle a en effet publié une liste actualisée qui prévoit pour les élèves concernés l'achat de 11 cahiers, dont deux qui sont dédiés à l'enseignement de la langue de Shakespeare.

De ce fait, ils auront besoin davantage d'articles pour un programme plus important que l'année précédente. Ladite liste actualisée en conformité avec les programmes de chaque palier et du mode de scolarisation a également inclus les articles scolaires dédiés aux élèves de l'enseignement secondaire inscrits à la nouvelle filière des arts.

La tutelle vise à travers cette mesure, l'allègement des cartables et la rationalisation des dépenses pour les parents, affirme une note adressée aux directeurs de l'éducation et chefs d'établissements scolaires, lesquels ont été sommés de respecter le contenu des listes. Cette directive s'ajoute à celles ordonnées la veille par le premier responsable du secteur. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a regroupé son staff, ce lundi, pour présenter une série de recommandations «à mettre en oeuvre sur le terrain» à partir de la rentrée 2022/2023, souligne un communiqué rendu public par la tutelle via sa page facebook officielle.

Présidant par visioconférence, les travaux d'une conférence nationale en présence de cadres de l'Administration centrale, de directeurs de l'éducation (DE), de secrétaires généraux (SG) et de chefs de départements au sein des directions de l'éducation, Belabed a affirmé que la prochaine rentrée scolaire «sera d'autant plus exceptionnelle que le secteur de l'éducation connaîtra d'importantes nouveautés, ce qui en appelle à une préparation minutieuse, une présence sur le terrain et davantage de vigilance», a fait savoir le document du ministère.

L'occasion pour Belabed de mettre l'accent, sur «la nécessité de bien préparer la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, à travers «le suivi de toutes les opérations y afférentes», ajoute le même document.. De nombreuses décisions ont été ordonnées aux cadres chargés du suivi et de la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence nationale tenue les 12 et 13 juillet dernier, de continuer à assurer le suivi des opérations qui leur ont été confiées.

Des rencontres où le ministre avait pour rappel insisté sur de nombreuses questions à l'instar de la disponibilité du livre scolaire et l'ouverture des cantines. À ce propos, le ministre a relevé l'impératif d'assurer «une bonne préparation et planification» de la prochaine rentrée scolaire, «en s'assurant de la conformité des nouvelles structures à toutes les normes, et ce avant même leur réception, d'autant que la commission ministérielle en charge de la réalisation des établissements éducatifs se réunira en session extraordinaire du

24 août au 6 septembre prochain».

Le lancement des travaux de réhabilitation au niveau de certains établissements a, également, été recommandé, comme le souligne le document rendu public à la fin de ladite réunion. Concernant l'enseignement de l'anglais au cycle primaire, le ministre a réaffirmé « la pleine disponibilité» du secteur à prendre en charge ce dossier, dans tous ses aspects, dès la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République.

Quant à l'allègement du poids du cartable, le ministre a rappelé les mesures prises à cet effet, appelant les directions de l'éducation à suivre cette opération. Le ministre a par ailleurs appelé à «la prise en charge, dans les délais, de toutes opérations liées à la solidarité, notamment le versement de l'allocation de 5 000 dinars et le suivi de l'opération de vente et de distribution du manuel scolaire», a conclu le document de la tutelle.