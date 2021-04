Un mouvement de protestation s’est déclenché, hier, au niveau du Centre international de presse (Kouba) suite au non-paiement des salaires depuis le 8 du mois en cours, ce qui est une longue période en ce mois de Ramadhan où les dépenses des ménages se multiplient et le budget familial constamment dans le besoin d’un nouveau « souffle ».

Cette action a fait déborder le vase des nombreuses contestations et revendications enfouies au sein du personnel qui se sent lésé à tous points de vue. Elles concernent, selon eux, la gestion de l’établissement qui est qualifiée de « catastrophique » par nombre d’intervenants» interrogés par une chaîne de télévision privée venue sur place.

D’aucuns dénoncent, par exemple, le manque de places (bureau) pour écrire ou préparer leur travail de photographes. D’autres mettent en évidence la réponse de certains

cadres qui informent les journalistes du manque « répétitif » de voitures ou de chauffeurs disponibles pour aller recueillir des informations « in live » d’un événement quelconque… « C’est la hogra en haut lieu qui se répète à notre niveau » a résumé un des protestataires dépité.Dans toute cette « incompétence » dénoncée, se trouvent coincés les travailleurs contractuels (CDD et CDI) dont la période de confirmation est reportée aux calendes grecques. Le mouvement revendique à cette occasion, le départ « pur et simple » des responsables actuels du CIP.

Parmi les points négatifs recensés, figure le plus important qui est celui de la « formation ». En effet, selon une représentante du syndicat, la formation, pour laquelle un « budget d’Etat » est prévu, il est demandé aux candidats de la suivre « à titre privé » à l’extérieur du CIP !

Un des protestataires interrogé par L’Expression montre du doigt « un quarteron de responsables qui mènent la barque comme s’ils dirigeaient une institution privée » qui fonctionne selon les humeurs de ces mêmes cadres. « Y’en a marre » pouvait-on lire sur une pancarte qui dépeint le profond malaise qui règne au CIP. En fait, le retard de versement des salaires n’a fait qu’envenimer cette situation déplorable à plus d’un titre.