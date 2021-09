Prendre part aux travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, est utile. Marquer la forte présence de la diplomatie algérienne, c'est agréable. Et quoi de plus beau qu'à l'utile et l'agréable, joindre les éloges du secrétaire général de l'ONU. Au terme de sa rencontre, avant-hier, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'a pas tari d'éloges sur l'Algérie. Antonio Guterres a,en effet, «exprimé sa satisfaction pour les efforts continus de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel». Lamamra a, notamment, précisé sur son compte twitter que la rencontre s'est concentrée sur «les efforts de l'Algérie pour promouvoir les solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et dans la région du Sahel et du Sahara». Le chef de la diplomatie algérienne n'a toutefois pas manqué de souligner que lui et Guterres ont «également passé en revue les défis auxquels est confronté le processus de décolonisation au Sahara occidental». Les éloges du secrétaire général de l'organisation onusienne interviennent au moment où la diplomatie algérienne brille de mille feux sur nombre de dossiers régionaux et internationaux auxquels elle tente d'apporter des solutions politiques pacifiques. L'on cite l'épineux dossier libyen pour lequel l'Algérie réaffirme sa solidarité constante pour le recouvrement de la stabilité et la préservation de la souveraineté et de l'unité libyennes. De même que l'Algérie n'a jamais ménagé ses efforts en faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali, au Sahara occidental et dans la région sahélo-saharienne, ainsi que ses initiatives pour le renforcement de la confiance entre les parties concernées par la crise du barrage de la Renaissance.

Au pas de charge, Lamamra poursuit sa tournée new-yorkaise et multiplie les rencontres Avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, il a évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine économique. «Les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde ont porté sur les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine économique en vue des futures échéances bilatérales», a indiqué le chef de la diplomatie algérienne sur son compte twitter. «Nous avons également échangé les points de vue sur un certain nombre de questions internationales et régionales, en particulier celles inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, l'Inde étant un membre non permanent», a ajouté Lamamra. Rencontrant le ministre égyptien des Affaires étrangères, Lamamra a examiné « les questions et les défis les plus importants au niveau de la Ligue arabe et de l'Union africaine dans le cadre de la consolidation de la tradition de concertation et de coordination».

Lamamra invité à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, devrait se rendre incessamment à Téhéran, la capitale iranienne, sur invitation de son homologue Amir Abdollahian. Une invitation qui lui a été adressée à New York lors de leur rencontre en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie iranienne a également émis le voeu de mettre en oeuvre l'accord Iran-Algérie. Aussi, a-t-il plaidé pour une réunion du Comité politique conjoint Téhéran-Alger dans le but d'améliorer les relations bilatérales. Par ailleurs, il a salué la position de l'Algérie concernant l'octroi du statut d'observateur à l'entité sioniste à l'Union africaine.