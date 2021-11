Les élections locales anticipées ont été caractérisées par le rejet, à la pelle, des candidatures, par les délégations de wilayas de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), laquelle avait recalé 34% des dossiers de candidatures qui lui ont été soumis. L'Anie a fait état du rejet de 371 101 dossiers, soit 34% du total des dossiers déposés. Quelques 727 938 dossiers ont été acceptés. Trois quarts (75%) des décisions de rejet de candidatures prises par l'Anie ont été validés et approuvés par le Conseil d'Etat, tandis que 25% de décisions de rejets ont fait l'objet d'annulation par les instances judiciaires. Le double scrutin est également marqué par le sauve-qui-peut des indépendants, stoppé net par les difficultés rencontrées sur le terrain. L'Anie a enregistré un grand écart entre le nombre de dossiers retirés et celui des déposés, concernant notamment les indépendants. En fin de compte, le nombre de candidats sur les listes indépendantes, pour les élections locales a fortement baissé par rapport aux législatives du 12 juin dernier, enregistrant un taux de 17% pour les Assemblées populaires communales (APC) et 21% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW). Quelque 1 208 listes électorales indépendantes sont entrées en lice aux législatives, contre 1 080 listes partisanes, soit près de 60% du total des listes, qui ont obtenu 78 sièges sur les 407 de l'Assemblée populaire nationale (APN). Selon les statistiques de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), le nombre de candidats aux APC a atteint 115 230, répartis entre 4 860 listes partisanes (95 546 candidats), soit 83%, et 987 listes indépendantes (19 684 candidats), soit 17%. Un total de 18 910 candidats se sont présentés aux APW, répartis entre 341 listes partisanes (15114 candidats), soit 79%, et 88 listes indépendantes (3 796 candidats), soit 21%. Un total de 1 158 dossiers de candidature aux Assemblées populaires de wilaya (APW) a été retiré, dont 877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par des listes indépendantes. Un total de 22 325 dossiers de candidature aux Assemblées populaires communales (APC) a été également retiré, selon la même source. Le corps électoral est constitué de 23 717 479 électeurs, dont 46% sont des femmes, qui sont invités à participer aux élections anticipées pour le renouvellement des APC et des APW. Le scrutin s'est déroulé dans 61 696 bureaux et 13 326 centres de vote, encadrés par quelque 800 000 encadreurs. Sur le plan financier, un budget de 8,67 milliards de dinars a été alloué pour les dépenses liées à la préparation et à l'organisation des élections locales. Il est ouvert, sur 2021, un crédit de 8.670.000.000 dinars, alloué aux budgets de fonctionnement des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Justice, et de la Communication, précise le décret présidentiel du 10 novembre dernier. Le président de l'Anie a indiqué que «13 698 013 formulaires de souscription individuelle pour les APC et les APW avaient été retirés». il est à noter que 13 698 13 formulaires de souscription de signatures individuelles pour les APC et APW ont été retirés. Par ailleurs, pour les APW, le FLN a réussi à présenter des listes dans 55 wilayas, suivi du RND qui sera présent dans 51 wilayas, le Front El Moustakbel dans 50 wilayas, le mouvement El Bina dans 46 wilayas, le MSP dans 42 wilayas et la Voix du peuple dans 42 wilayas, le FFS dans 6 wilayas et le TAJ dans 9 wilayas. Concernant les listes APC, le FLN a présenté 1 200 listes, le RND (1073), le Front El-Moustakbel 782, El Bina 510, le MSP (500), la Voix du peuple (170 listes), le FFS (130) dans 10 wilayas.