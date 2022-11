L'Algérie mène de front plusieurs «chantiers». Si celui de sa diversification économique, les atouts avérés dont il dispose, notamment a été le plus mis sous les feux des projecteurs, il n'en demeure pas moins que d'autres tout aussi importants connaissent des avancées tout aussi significatives. Marquant des points au niveau international. C'est le cas de la question des droits de l'homme. Les États intervenant lors de l'examen du 4e rapport sur la situation des droits de l'homme en Algérie, dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU), présenté à Genève, ont salué les efforts de l'Algérie dans la promotion des droits fondamentaux et des libertés publiques, est-il écrit dans le communiqué du Conseil national des droits de l'homme (Cndh) rendu public, dimanche dernier.

Le Cndh a salué de son côté l'interaction ayant caractérisé les débats concernant l'EPU, lors d'une session d'évaluation par les pairs du Conseil des droits de l'homme (CDH) à Genève (Suisse), d'autant que les «différents États intervenant dans le débat ont valorisé les efforts de l'Algérie pour une édification institutionnelle solide, sur la voie de la promotion et de la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, souligne le document. Le Conseil national des droits de l'homme a pris part à la 41e session du Conseil des droits de l'homme au Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (Hcdh), qui s'est tenue le 11 novembre, au Palais des Nations à Genève, où se sont déroulés les activités du mécanisme de l'EPU.

Le quatrième rapport de l'Algérie au titre de l'examen périodique universel (EPU) lors de la session du Groupe de travail intergouvernemental du Conseil des droits de l'homme, tenue vendredi dernier à Genève, a été présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui conduisait une délégation multisectorielle. Le rapport «reflète fidèlement les réalisations accomplies depuis le troisième rapport présenté en mai 2017», avait déclaré Abderrachid Tabi, réitérant l'engagement ferme de l'État algérien à «oeuvrer au renforcement et à la protection des droits de l'homme partout dans le monde, y compris au profit des peuples colonisés ou sous contrôle étranger, par devoir de solidarité avec les victimes et les sans voix».

Le ministre a retracé les différents événements qu'a connus l'Algérie depuis son troisième rapport, le Mouvement populaire citoyen du 22 février 2019, le Hirak, notamment. «un test extraordinaire de par le caractère pacifique de ses manifestations, la forte mobilisation de ses composantes et son inspiration qui a transcendé les querelles partisanes, les sensibilités associatives et les intérêts personnels», a souligné le garde des Sceaux qui a ajouté que le Hirak a été «le point de départ d'une prise de conscience collective, qui a permis aux citoyens algériens de se réapproprier l'espace public et le paysage politique en faisant face résolument à de nombreux dépassements qui avaient trop duré». Ce qui avait débouché sur des concertations qui ont préservé l'Algérie de l'aventurisme politique pour une période de transition sans délais impartis, tout en privilégiant le processus à même de conférer la légitimité constitutionnelle aux institutions, en permettant aux citoyens d'exprimer leurs volontés, à la faveur du processus électoral du 12 décembre 2019, lequel a débouché sur l'élection de Abdelmadjid Tebboune, comme président de la République», a indiqué le successeur de Belkacem Zeghmati. Pour rappel, l'Algérie a été brillamment élue, le 11 octobre 2022 à New York, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies pour la période 2023-2025, en reconnaissance pour son rôle de pays pivot dans sa région, soucieux de promouvoir les principes et valeurs des droits de l'homme de par le monde.