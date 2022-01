«Les investisseurs sont très satisfaits de la politique de relance économique initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous avons reçu plus de 500 investisseurs au niveau du siège du médiateur de la République et ses délégués de wilayas. Tout le monde montre sa satisfaction et nombreux sont ceux qui l'ont exprimée. Les investisseurs sont très satisfaits et soulagés de voir enfin l'acte rejoindre la parole. Ils ont bien compris que la politique du président de la République ce ne sont pas des slogans creux, mais il s'agit d'une politique qui doit s'appliquer sur le terrain», c'est ce qu'a affirmé sur les ondes de la chaîne 3 lundi, le médiateur de la République, Brahim Merad, à propos de l'évolution de l'opération de recensement et de régularisation des projets et des unités de production gelés depuis des années. Il faut dire que la mise en place de cette politique à clairement mis le doigt sur une plaie profonde de l'économie nationale, dans la mesure où le sort de ces entreprises en difficulté était voué à l'oubli et la stagnation.

La médiation de la République a ainsi levé le voile sur une situation des plus complexes, et à l'origine d'un volume de contentieux, qui ne pouvait qu'alourdir les effets d'une relance économique déjà complexe. Une tâche qui a nécessité en plus d'une mobilisation et d'une présence des médiateurs sur tout le territoire national, une efficacité sans faille dans le traitement des requêtes pour donner vie à une nouvelle pratique, un nouveau service public dépendant directement de la présidence de la République, chargé de prendre en charge les préoccupation des citoyens en général et des investisseurs en particulier, et surtout l'aboutissement à des résultats visibles sur le terrain. Il y' a lieu de convenir, que depuis son installation, la médiation de la République a sensiblement contribué au changement des mentalités et à l'instauration d'une relation de confiance entre les citoyens et l'État, dument justifiée des actions concrètes, qui ont redonné une lueur d'espoir aux opérateurs économiques. C'est précisément l'objectif fixé par les pouvoirs publics, pour réamorcer une nouvelle dynamique économique essentiellement dédiée à éradiquer les niches de la discorde et l'image d'une gestion bancale où les investisseurs en difficulté étaient laissés pour compte. C'est dans ce contexte, que le médiateur de la République a considéré que «la confiance entre les investisseurs et les pouvoirs publics est déjà restaurée de par le nombre important des investisseurs reçus jusqu'à maintenant. Certains, qui étaient découragés et amorphes, ont repris confiance avec ce regain d'activités dans le domaine de l'investissement, dont le but principal est l'épanouissement de l'économie nationale, la création de richesses et d'emplois et la paix sociale».

En somme, cette levée d'obstacles a eu pour effets de délivrer un bon nombre de projets d'une situation de léthargie, qui ne pouvait que compromettre la concrétisation des axes majeurs de la relance économique, dans la mesure où ces derniers reposaient sur le principe de la création de richesse et d'emplois à grande échelle. Cela étant, ce ne sont que les premiers effets de cette politique de relance économique, dans la mesure où les attentes de cette approche se veulent, plus conséquentes sur la vie économique, et à même d'atteindre le traitement de tout le volume de contentieux. Néanmoins, le début de cette opération demeure des plus prometteurs, comme le confirme Merad indiquant que sur 679 projets d'investissement sur un total de 877 projets en leur délivrant des autorisations d'exploitation et d'entrée en production, ainsi que la libération de 39.262 emplois. La médiation de la République a enregistré un total de 58.801 requêtes du 1er janvier au 23 décembre 2021, dont 51.253 requêtes soumises par des personnes physiques et 7.548 requêtes relatives au service public».