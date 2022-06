Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil s'est entretenu par visioconférence avec Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (Ccppc), avec lequel il a passé en revue les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales, au mieux des intérêts des deux peuples et des deux pays amis, a indiqué, hier, un communiqué de la chambre haute du Parlement. À l'occasion, Wang Yang a fait part de «la disposition de son pays à appuyer et à accompagner la démarche de l'Algérie nouvelle, à travers la consolidation et la diversification des domaines de coopération bilatérale au mieux des intérêts communs, en vue de réaliser davantage de réalisations». Saluant à ce propos «la décision du président de la République de consacrer l'année 2022 année du décollage économique», le responsable chinois a mis en exergue «la disponibilité de son pays à amorcer un plan quinquennal de coopération avec l'Algérie», en vue de «diversifier et renforcer la coopération commerciale, économique et scientifique, en concrétisation de l'accord de partenariat stratégique conclu entre les deux pays». Pour sa part, Salah Goudjil a relevé «la nécessité d'une coordination entre les deux pays au niveau continental dans les domaines commercial et économique, en jetant les bases d'une coopération tripartite qui permettrait à l'Afrique de réaliser une véritable indépendance économique, et subséquemment, une indépendance politique». Évoquant les questions internationales d'intérêt commun, notamment au Sahel, en Afrique et dans le monde, Salah Goudjil a «qualifié de primordial le respect de la souveraineté des États et le soutien des peuples opprimés, en se conformant aux Chartes onusiennes et à la Légalité internationale». Réitérant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant aux frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale, Goudjil a rappelé le soutien apporté par l'Algérie au peuple libyen pour l'édification de son État, loin de toute ingérence étrangère, et la position de l'Algérie en faveur du droit indéfectible et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le respect de la souveraineté des États et le soutien aux peuples opprimés «ne sauraient se concrétiser sans le respect des droits de l'homme, à l'instar de la liberté d'expression, des principes utilisés - malheureusement - à mauvais escient par certains États contre les États faibles ou ceux qui ne gravitent pas autour de leur orbite pour tirer les ficelles et influencer leurs positions», a-t-il expliqué.