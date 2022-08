L’Élan de solidarité prend forme à Béjaïa. Comme lors de la crise des concentrateurs d’oxygène pour les malades du Covid-19, un puissant élan de solidarité s’ébranle des quatre coins de la wilaya. Durement frappée par ces feux, la région de l’Est du pays suscite de la compassion. L’étendue du désastre qui a touche El Taref n’a pas laissé indifférents les Béjaouis .

« Les gens s’associent avec les autorités pour acheminer vers les points de collecte tout ce qu’ils peuvent donner », raconte un bénévole du quartier populaire de Lekhmis, où un dépôt de dons a été improvisé par les jeunes du quartier.

Un peu partout des bénévoles ont également installé des dépôts pour permettre aux donateurs de déposer des denrées alimentaires, médicaments, couvertures, matelas, etc. « Nous faisons des rotations avec des camions de bénévoles et on coordonne avec les associations sur place, à El taref », explique un des organisateurs. « Sur place, les gens ont besoin surtout d’eau minérale, de médicaments pour les brûlures, de couvertures, de denrées alimentaires de base », précise le jeune homme qui s’affaire, avec un autre bénévole, à ranger les colis de dons dans le dépôt. Au quartier général de la collecte, c’est la branle-bas de combat « Le plus fou est qu’ils organisent la solidarité alors même qu’ils ont été au cœur de l’enfer», fait remarquer ce touriste d’Oran.

Les entreprises de la région s’activent. Sept opérateurs économiques ont répondu à, l’appel de la direction pour ouvrir des dépôts de dons et des transporteurs privés proposent également d’acheminer les dons et les familles sinistrées, indiquait hier. Meddour Chérif, directeur du commerce de la wilaya de Béjaïa.

La région de Béjaïa qui avait vécu l’an dernier un enfer similaire ne pouvait pas etre en marge de cet élan de solidarité national.

« Les algériens en général et plus particulièrement les habitants de la Kabylie sont connus pour leur sens de la solidarité et d’entraide qui relève de leurs traditions ancestrales », estime Hamid un citoyen solidaire rencontré dans une pharmacie.

Des échos nous sont parvenus, hier, des quatre coins de la wilaya où l’élan de solidarité a pris forme et s’organise doucement et sûrement. Marquera-t-il sans doute son point dans cet élan national dont peuvent s’enorgueillir les Algériens ?