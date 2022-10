Un nouveau geste d'amitié du président Macron à son homologue Tebboune. À quelques heures de l'arrivée de la Première ministre française Elisabeth Borne, Macron a téléphoné à son homologue Tebboune. Un échange téléphonique qui exprime la volonté des Présidents des deux pays à travailler dans le sens d'une réconciliation mémorielle et d'une relance économique entre les deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces relations, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique du président de la République française, M.Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces relations», lit-on dans le communiqué. Les deux Présidents ont pris l'habitude de s'échanger les appels téléphoniques pour échanger sur de nombreuses questions bilatérales. Les deux Présidents ont évoqué également «la réunion importante de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui se tient à Alger, ainsi que les développements de la situation dans la région», conclut la même source. Le dernier coup de fil du président Macron à Tebboune remonte au 20 août dernier, lors duquel le président français a présenté ses condoléances aux victimes des incendies qui ont frappé les wilayas de l'est du pays. Ce coup de téléphone témoigne également des liens d'amitiés personnels entre les deux chefs d'État. C'est d'ailleurs grâce à ce respect que se vouent les deux Présidents qu'il a été possible de surmonter les plus graves crises qui ont émaillé, ces dernières années, les relations entre les deux pays. Ces crises coriaces n'ont pas empêché les deux hommes de renouer les fils du dialogue.