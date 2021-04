Après un mois de suspension, les vols de rapatriement devraient reprendre dans les prochains jours. Néanmoins, il semblerait que le gouvernement ait décidé de durcir les conditions d'entrer au pays. En effet, une note du ministère des Affaires étrangères adressée aux ambassades d'Algérie en France et en Turquie, «limite» à deux catégories les autorisations spéciales d'entrer sur le territoire national. «Il s'agit des citoyens devant accompagner les dépouilles mortelles de leurs proches parents (ascendants, descendants et collatéraux) dans la limite de quatre personnes», explique cette note émanant de la direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger du ministère des Affaires étrangères.

La deuxième catégorie concernée est constituée d'Algériens partis à l'étranger pour se soigner. «Les citoyens bénéficiaires des autorisations de sortie et de retour délivrées par les services du Premier ministre ou du ministère de l'Intérieur pour des raisons médicales et ayant achevé leur période de traitement ont également été autorisés à regagner le pays», précise la même source.

Les consuls généraux de France et de Turquie sont les seuls habilités à délivrer ces autorisations d'entrée «exceptionnelles». Ceux ayant obtenu ce fameux sésame pourront «voyager» à travers la compagnie nationale, Air Algérie, mais aussi via les compagnies étrangères. Il semblerait que cette note soit surtout une «mise au point» pour ces dernières, car, depuis quelques jours, certaines d'entre elles ont été autorisées à transporter des passagers vers l'Algérie, à titre exceptionnel.