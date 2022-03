En visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, est revenu sur les efforts consentis par l'Algérie et le rôle joué par les médias algériens dans les préparatifs des Jeux méditerranéens. En contrepartie, il a dénoncé les détracteurs de l'Algérie qui ont usé de manoeuvres «malsaines» pour retirer à l'Algérie l'organisation de ces jeux. D'un ton accusateur, il a indiqué que «certaines parties ont payé d'importantes sommes d'argent et diffusé de fausses informations sur les préparatifs par l'Algérie, des Jeux méditerranéens», ajoutant que «ces personnes suspicieuses ont tous été mis à la touche et exhibé le drapeau blanc». «Notre réponse est palpable. Nous leur répondrons sur le terrain», a-t-il souligné. À moins de 100 jours du déroulement de ces jeux, le temps est à la promotion de l'image de l'Algérie. Le ministre de la Communication a, en ce sens, appelé les médias à s'impliquer davantage, faisant valoir les potentialités touristiques, historiques et culturelles que recèle l'Algérie en général et la ville d'Oran en particulier. Il a ajouté qu'«il est impératif de vulgariser et de renforcer les campagnes de sensibilisation à ces jeux, en plus de la nécessité d'impliquer les citoyens, en particulier les habitants d'Oran». «Ce sont eux les acteurs de ces Jeux méditerranéens», a expliqué le ministre. Présidant les travaux d'une journée d'étude consacrée à l'évaluation des préparatifs des Jeux méditerranéens au niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a affirmé que l'État avait assuré toutes les conditions favorables à la réussite de la 19ème édition des Jeux méditerranéens, soulignant que «la balle est dans le camp des fédérations». «Nous avons garanti le nécessaire à chaque athlète, notamment en facilitant les déplacements de chacune de nos équipes nationales pour se préparer dans un pays qui excelle dans une discipline sportive déterminée afin de permettre à nos athlètes d'être en contact avec leurs homologues de haut niveau, comme c'est le cas avec la boxe dont les éléments se sont déplacés à Cuba», a-t-il déclaré. El Bahia, cette ville méditerranéenne aux couleurs chatoyantes est pratiquement fin prête pour domicilier ces jeux d'envergure, qui ont fait des «jaloux et des envieux». La réception de l'ensemble des infrastructures sportives est une question de jours. Outre le nouveau complexe sportif dont les travaux tirent à leur fin, le projet de réhabilitation de la piscine olympique, située dans le quartier de M'dina Jdida, en est également aux dernières retouches. Le maître de l'ouvrage, représenté par la direction locale de la jeunesse et des sports, a affirmé que «les travaux ont atteint un taux d'avancement estimé à 95%. La rénovation et la modernisation de cette piscine historique de la ville d'Oran, décidées en prévision des JM 2021, a démarré en septembre 2018. «Les différents chantiers, ouverts pour l'occasion ont connu plusieurs arrêts», a-t-on précisé de même source.