La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a dévoilé, hier, les détails d'un plan criminel, ourdi depuis le Maroc, lié à une affaire d'exploitation sexuelle d'élèves du cycle primaire sur le réseau social Facebook. Un reportage, diffusé par la télévision publique, appuyé de témoignages des suspects impliqués dans cette affaire, évoque les détails de cette opération systématique qui remonte au mois de novembre dernier lorsque les éléments du Service central de lutte contre la cybercriminalité de la Dgsn ont détecté une activité criminelle grave. Cette activité vise à attenter à l'intégrité physique et psychologique des enfants à travers la création, le 16 novembre dernier, de groupes sur Facebook ciblant les enfants du cycle primaire, un grave précédent. Les enquêtes lancées ont permis l'identification, à travers 14 wilayas du pays, de 20 suspects âgés de 18 à 29 ans activant au sein d'un réseau international dont 11 administrateurs, 7 membres et 2 individus du Royaume du Maroc se faisant passer pour des Algériens. Ces derniers étaient chargés de la gestion de ces groupes et la diffusion de contenus à caractère licencieux. 16 suspects ont été arrêtés et déférés par-devant la justice pour tentative d'atteinte à la vie privée d'enfants à travers la diffusion de photos et de textes sur Facebook susceptibles de leur nuire, incitation de tiers à les exploiter et leur émersion dans des questions contraires aux moeurs et à l'ordre public. Le bureau de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) en Algérie a intensifié ses signalements sur ces faits graves, alors que celui au Maroc n'a pas réagi, selon le reportage. La Dgsn a lancé un appel aux parents dont les enfants ont été victimes de pratiques similaires à déposer plainte ou faire leur déposition.