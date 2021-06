À quelques jours de la fin, la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, s'enflamme. Les participants multiplient les déplacements et renforcent leurs discours dans le but de marquer les esprits des citoyens et gagner en crédibilité

El Bina: cap sur la réforme du secteur de l'éducation

De Guelma, le vice-président du mouvement El Bina, Ahmed Dane, est revenu sur l'importance de réformer le secteur de l'éducation, indiquant que «Le Mouvement El Bina El Watani oeuvre à promouvoir le système éducatif du pays et à améliorer les conditions des employés du secteur éducatif. Le système éducatif national a besoin d'un changement profond incluant les programmes, l'allègement des cartables et la révision du concept des examens. Le dysfonctionnement profond de ce système a produit de multiples effets néfastes sur l'ensemble de la société algérienne.»

PRA: plaidoyer pour la lutte contre la corruption

Le président du parti du renouveau algérien, Kamel Bensalem a appelé, samedi à partir de Batna, à «l'élimination de la bureaucratie pour opérer le changement escompté en Algérie. La bureaucratie a entravé le développement et empêché une véritable relance économique du pays. Nous sommes appelés à mener une intifada pacifique pour éliminer les phénomènes négatifs et les fléaux qui ont démotivé le peuple algérien, notamment les jeunes. La concrétisation de cette démarche passe par des élections libres et régulières où la décision souveraine revient au peuple».

El Islah: «Il est temps d'accorder l'opportunité aux jeunes cadres.»

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a mis l'accent samedi, à Ouargla sur «l'impératif de faire participer les jeunes dans le projet de l'Algérie nouvelle.

Il est temps d'accorder l'opportunité aux jeunes cadres et leur ouvrir les perspectives devant leur permettre de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle à travers la concrétisation de leurs visions et projets dans différents domaines».

Talaie El Hourryet: pour un vote massif

A partir d'Aïn Témouchent, le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El Hourryet, Réda Benouenane a appelé, samedi, à «la nécessité de participer en masse aux législatives du

12 juin à l'effet d'opérer le changement souhaité pour la construction d'une Algérie nouvelle. Redonner confiance aux citoyens s'avère fondamental pour renforcer la légitimité institutionnelle émanant du pouvoir du peuple. Il est ainsi impératif de participer en masse aux élections prochaines, ce qui donnera une légitimité à l'institution législative et permettra aux nouveaux députés de défendre les intérêts du citoyen et revoir les textes de loi».

ANR: pour une Assemblée populaire nationale forte

S'exprimant à partir de Constantine, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a estimé, que «la future Assemblée populaire nationale aura l'opportunité de concrétiser un véritable décollage économique. La future APN doit être exploitée pour construire des institutions fortes et démocratiques qui permettront à l'Algérie d'avancer, de surmonter les crises et de restaurer la confiance des citoyens pour construire un avenir qui réponde à leurs aspirations».

FAN: «l'Algérie est ciblée par les ennemis.»

Revenant sur l'importance du renouvellement des institutions, le président du parti Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam a indiqué samedi, à Bordj Bou Arréridj, que «les prochaines législatives constituaient une opportunité pour élire un nouveau Parlement solide émanant de la volonté populaire et contribuant à l'édification de fortes institutions. Le prochain scrutin se voudrait une opportunité pour concrétiser le changement et réaliser une revendication du Hirak authentique, à savoir l'élection d'une Assemblée populaire nationale composée de compétents et d'intègres en mesure de jeter les bases d'une Algérie nouvelle pour laquelle est né le parti». prévenant les dangers qui guettent le pays, Benabdeslam rappelle que «l'Algérie est ciblée par les ennemis qui tentent par tous les moyens de remettre en cause le prochain scrutin et désunir la société en servant des agendas étrangers, tout comme est ciblée l'Armée, véritable soupape de sécurité».

RND: «contre toute tentative de déstabilisation.»

Hormis l'engagement pour le lancement de plusieurs chantiers de réformes économiques, Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, a précisé samedi à Alger, qu'«aujourd'hui, l'Algérie fait face à plusieurs défis, de par ses positions et ses principes constants, notamment en ce qui concerne la défense des questions justes. C'est pourquoi ses enfants doivent unifier leurs rangs internes et faire face à toutes tentatives visant à la déstabiliser, à travers une participation massive le 12 juin prochain pour mettre en place les institutions de l'Etat de droit qui rompront avec les anciennes pratiques».

MSP: pour un pacte national regroupant la classe politique

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrazak Makri, a appelé, samedi depuis M'sila, à agir «pour un consensus national qui regroupe la classe politique sans exclusive de tous les acteurs de la scène politique. Le consensus national sera une plate-forme pour soulever les questions en lien avec la société algérienne, tout en oeuvrant à trouver des solutions parmi le programme d'un gouvernement d'union nationale qui associe toutes les compétences nationales, en vue de concrétiser un développement durable dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services et permet de créer des opportunités d'emploi aux Algériens».