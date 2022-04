Les chefs des groupes parlementaires de l'APN ont rencontré dimanche dernier le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Cette rencontre a concerné les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Des cas de «litiges» et des «dysfonctionnements» se sont accumulés en cette neuvième législature entre l'Assemblée populaire nationale et le gouvernement. Les participants à cette rencontre informelle se sont engagés à ne pas faire de déclarations à la presse.

D'après l'un d'eux, il s'agit globalement d'initier une tradition de concertation périodique entre l'Exécutif et la chambre basse du Parlement. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre tient des réunions avec les chefs des groupes parlementaires. Une rencontre de ce genre a été tenue au siège de la chambre basse, en novembre dernier, en prévision du débat et de l'adoption de la loi de finances 2022. Cette entrevue a mis fin à des tensions autour de ce projet de loi, qui a été adopté par la majorité des députés à l'exception de ceux du MSP. La troisième rencontre a été tenue à la demande des chefs des groupes parlementaires. Les députés se sont plaints, ces dernières semaines, de la persistance des pratiques d'antan: les ministres et même les walis refusent de recevoir les parlementaires et de répondre à leurs questions.

Rien n'a filtré sur les résultats de la dernière retrouvaille avec le Premier ministre à laquelle ont pris part les présidents des groupes parlementaires du FLN, RND, le mouvement El-Bina, le Front El-Moustakbal et le MSP. Le chef du groupe des indépendants n'a pas participé à cette réunion.

Selon des indiscrétions, certains ministres snobent les parlementaires et refusent d'être auditionnés par les missions d'information créées récemment au niveau de l'APN, à l'image du ministre du Commerce, Kamel Rezig qui a poussé les députés à demander des explications au Premier ministre. Outre qu'ils soient snobés par les membres du gouvernement, les chefs des groupes parlementaires se sont plaints d'autres «discordes» les empêchant d'accomplir leur mission constitutionnelle de contrôle de la politique du gouvernement.

Les parlementaires ont également soulevé la question des retards qu'accusent certains ministres pour répondre, notamment à leurs questions orales et écrites. À ce propos, les membres de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN ont gelé, le 20 mars dernier, leurs activités pendant 5 jours en guise de contestation contre le refus de Kamel Rezig d'être auditionné. Dans un courrier transmis à la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre du Commerce a soutenu que son emploi du temps chargé ne lui permettait pas de recevoir les députés. Lors de ladite rencontre, les parlementaires ont souhaité que le Premier ministre mette fin à ce genre d'agissements qui risquent d'envenimer davantage les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Les parlementaires ont également demandé au Premier ministre des clarifications sur certaines orientations dans les politiques économiques du gouvernement. Ils ont aussi communiqué certaines préoccupations concernant la mise en oeuvre des politiques publiques.

Par ailleurs, la séance plénière du jeudi dernier consacrée aux réponses aux questions orales a été marquée par des échanges de propos hostiles entre le ministre du Commerce et un député du FLN.