Les députés prennent en main le problème de la surcharge des classes. La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, dimanche dernier, une réunion lors de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité de traiter le problème de surcharge des classes, suite à l'annulation du système de groupes et le retour au système d'enseignement habituel, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. Les membres de cette commission ont estimé nécessaire «de procéder à l'évaluation de la réforme du système éducatif, notamment en matière de programmes». Les membres de la commission ont appelé à l'organisation d'une journée d'étude pour traiter les lacunes du secteur de l'Éducation nationale et proposer des solutions concrètes aux problèmes dont il souffre. Ils ont également mis l'accent sur la nécessité d'organiser des visites d'information, dans le cadre des missions des députés pour le contrôle de l'action de l'Exécutif. Les élus du peuple ont appelé à soumettre des propositions efficaces au service du secteur, soulignant que le programme de la session comprendra trois principaux axes, à savoir, l'organisation de journées d'étude et parlementaires, la programmation de visites d'information, ainsi que des séances d'audition de ministres, de responsables du secteur et de partenaires sociaux.