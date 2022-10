Le premier député à ouvrir les débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement, Mounder Bouden du RND, également vice-président de l'APN a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à descendre à l'assemblée en vue de prononcer un discours d'autant plus qu'il avait encensé cette assemblée dans son allocution lors de la dernière rencontre gouvernement-walis. Plusieurs députés ont relevé l'absence de chiffres sur les réalisations dans ladite déclaration, présentée, hier, par le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane.

Dans ce contexte, Saliha Abassi, députée du MSP a déploré «l'absence de chiffres et d'indications fiables» qui caractérisent le texte présenté par le gouvernement. «Cela rend extrêmement difficile la mission du député», a-t-elle poursuivi. «Le texte en question ne comporte aucun chiffre sur la mesure inscrite dans le Plan d'action du gouvernement visant la captation de la masse monétaire circulant dans le secteur informel. Dans ledit Plan d'action, le gouvernement avait pourtant décidé de mettre en place des mécanismes et outils nécessaires à l'effet de récupérer, ces ressources ou une partie tout au moins», a-t-elle rappelé. «Idem pour la récupération des terrains destinés aux projets d'investissement, restés non exploités ou détournés de leur vocation initiale, une disposition prévue dans le Plan d'action du gouvernement», fait-elle observer.

Plusieurs intervenants, parmi eux le député Chadli Daradji, ont salué le fait que comparativement aux sessions précédentes «le gouvernement a respecté cette fois-ci le délai prévu pour la présentation de sa déclaration de politique générale». Ce dernier a appelé à la création d'un «haut conseil de l'agriculture dans le but de développer ce secteur hautement stratégique». Il reproche au gouvernement d'avoir «retardé l'élaboration et la promulgation du projet de loi important et prioritaire à l'image du code communal et du code de wilaya».

Le même intervenant a pointé du doigt l'échec de la mesure relative à la récupération de l'argent de l'informel malgré l'engagement de faire de 2022, l'année du décollage économique, les mesures relatives à la récupération de l'argent circulant dans l'informel. Le gouvernement est également interpellé sur «l'inexistence de bureau de change pour réglementer ce marché dominé par l'informel, un dossier relevant exclusivement de la Banque d' Algérie». Des députés ont également interpellé le Premier ministre à propos «du dossier de l'importation des voitures laissé en suspens».

D'autres députés ont dénoncé «l'attitude de certains ministres qui snobent et n'hésitent pas d' humilier les députés» pour souligner que «le gouvernement n'a pas répondu à toutes les questions des députés comme il veut le faire croire dans sa déclaration de politique générale». Selon certains députés «la restriction tous azimuts des importations a eu un impact négatif sur le quotidien des citoyens et rendu indisponibles de nombreux intrants et des matières premières destinés à l'industrie nationale à l'image des médicaments, positifs médicaux...».

À l'issue des dernières interventions lors du débat général qui s'étalera jusqu'à mercredi prochain, le Premier ministre devra répondre aux questions des députés.