Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a engagé, mardi, les démarches nécessaires pour une prise en charge sanitaire «totale» de l'artiste Salah Aougrout, à l'issue de la visite que lui a rendue le premier responsable du secteur, Abderrahmane Benbouzid sur injonction du président de la République, a indiqué un communiqué du ministère. «Sur injonction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a rendu visite, mardi, à l'artiste Salah Aougrout pour s'enquérir de son état de santé», lit-on dans le communiqué. Le ministre a promis la prise en charge sanitaire, dans les plus délais, de l'artiste Salah Aougrout, a indiqué la même source, précisant que «les démarches nécessaires ont été engagées pour lui assurer une prise en charge totale». Ces dernières années, Salah Aougrout s'est distingué sur la scène artistique algérienne et a acquis une grande renommée grâce à son talent et ses performances remarquables. La veille, soit lundi, la ministre de la Culture et des arts, Madame Malika Bendouda a ordonné une prise en charge immédiate de l'état de santé de Salah Aougrout.. La ministre a affirmé, dans un communiqué, qu'elle suivait de près l'état de santé du comédien et lui souhaitait un prompt rétablissement. Rappelons que Salah Aougrout est un humoriste, acteur, scénariste et animateur de télévision et de radio. Il oeuvre principalement dans le registre comique en divertissant le public algérien depuis plusieurs années. À noter aussi que le feuilleton Achour El Acher dans lequel Salah Aougrout a campé le rôle du sultan durant deux saisons consécutives s'est arrêté de diffusion. Ceci fait suite dans doute au décès du comédien Balha Benziane dit «Nouri». La triste nouvelle liée à Salah Aougrout serait-elle aussi une des raisons supplémentaires de son arrêt? Ou bien est-ce dû au changement de direction à la tête de l'Entv?