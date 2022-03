«La récupération des déchets valorisables.». Telle est la politique avalisée par l'établissement public chargé de la gestion des centres d'enfouissement technique des déchets ménagers à Oran, (Epic CET Oran). «L'établissement vient de ratifier une convention avec Sonatrach Aval», a indiqué le directeur de l'Epic CET, Rachid Hamnache. Les clauses de cet accord stipulent que l'entreprise procédera à la récupération des déchets valorisables de la direction de l'activité Aval à Oran. La même source a affirmé que «cette démarche fera l'objet d'élargissement s'étendant sur l'ensemble de tous les complexes et autres unités rattachés à la Sonatrach, établis dans les zones pétrochimiques d'Arzew et de Bethioua». À cet égard, le directeur de l'Epic-CET a affirmé que «cette démarche rentre dans le cadre de la stratégie de l'etablissement qui aspire à signer d'autres conventions avec les grandes entreprises publiques». Il s'agit, selon la même source, d'«entreprises assurant le service de la restauration à leurs employés» en vue de procéder à la récupération de leurs déchets recyclables. «En plus du papier, les entreprises qui assurent la restauration génèrent des tonnes de déchets en plastique, en carton et en aluminium», a expliqué le même responsable, ajoutant que son entreprise «a déjà pris contact avec plusieurs d'entre elles, dans la perspective de signer des conventions prochainement». Dans le même registre, l'Epic-CET a déjà ratifié des conventions avec plusieurs autres institutions, à savoir les différentes universités d'Oran, les résidences universitaires, en plus d'une soixantaine d'écoles primaires. «Ces conventions nous permettent de faire du tri à la source», a assuré le directeur de l'Epic-CET, soulignant que «cela garantit une qualité maximale des déchets valorisables». Sur sa lancée, il expliqué que «le déchet recyclable trié au milieu d'autres déchets organiques, souvent souillé, perd de sa valeur». En attendant, l'établissement mise sur la récupération, chaque année, de plusieurs milliers de tonnes de déchets de valeur et valorisables. Les jeunes Algériens ont prouvé leurs compétences et leurs hautes performances dans divers domaines, d'où la nécessité de s'appuyer sur eux dans le domaine environnemental. Le ton est donné au recyclage et à la valorisation des déchets. De plus, les microentreprises et les jeunes porteurs de projets sont capables d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale compte tenu du nombre important de projets ouverts au niveau national et aux nouvelles idées qu'ils peuvent présenter et concrétiser sur le terrain. Il est impératif, précise t-on, de passer à la création du tissu de micro-entreprises avec des idées innovantes pour s'occuper du tri sélectif des déchets, de leur transport aux CET et de faciliter à ces derniers l'accès pour valoriser les déchets et gagner par conséquent du temps. De plus, la récupération des déchets constitue un frein systématique à la prolifération des décharges sauvages, en plus de l'apport de ce créneau dans la lutte contre la pollution. Alors que le Covid-9 était à son comble, les récupérateurs des déchets ont réussi à amasser plus de 10 tonnes de matière plastique. Il s'agit très précisément de 600.000 bouteilles en plastique qui ont été utilisées pour la fabrication des éléments de protection à visière au profit du personnel de la santé, outre plusieurs milliers de masques de protection ordinaires.