Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadrice du royaume du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec laquelle il s'est entretenu sur les voies et les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la santé, notamment de la pharmacie. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations bilatérales et d'examiner les moyens de les promouvoir à des niveaux supérieurs, a indiqué un communiqué du ministère. Ces entretiens ont porté essentiellement sur «le renforcement des relations de coopération en matière de santé et l'exploration des opportunités de partenariats pouvant être établis dans les domaines d'intérêt commun», précise-t-on. À cette occasion, l'ambassadrice a exprimé la volonté de son pays d'«‘intensifier la coopération bilatérale en matière de production pharmaceutique et de sensibilisation», tout en soulignant «l'intérêt accordé par les compagnies danoises, publiques et privées, à l'investissement en Algérie», notamment dans la production pharmaceutique et les appareils auditifs. Le ministre a, pour sa part, mis en avant «l'importance de développer l'action bilatérale», tout en saluant «la convergence de vues» entre les deux parties. Il a évoqué la nouvelle loi sur l'investissement visant à drainer des capitaux et à tirer profit des différentes expériences et spécialités. Ainsi, a-t-il été convenu «l'organisation d'un workshop au niveau des établissements de santé à partir du mois de décembre prochain en vue d'examiner les questions d'intérêt commun», conclut le communiqué. Par ailleurs le ministre a annoncé le lancement, dans les 10 prochains jours, des premières opérations de maintenance de 13 accélérateurs de radiothérapie. Il évoquera, à ce propos, «la question de l'entretien des équipements et des appareils médicaux, notamment des accélérateurs de radiothérapie», lors d'une réunion, par visioconférence, avec les directeurs de la santé des wilayas et les directeurs des établissements de santé, en présence de cadres centraux. Il a appelé à procéder à «la maintenance préventive des autres équipements et appareils médicaux» et à «ne plus accepter, à l'avenir ni excuse ni justification, concernant le matériel médical en panne, y compris les équipements et les appareils légers». Après avoir insisté sur «la concrétisation sur le terrain» des sept axes contenus dans le plan d'action du secteur, notamment le dossier électronique médical (DEM) et la numérisation du secteur, Il a donné des «instructions fermes» relatives à la nécessité de «finaliser cette opération en 2023». Il a enfin annoncé l'ouverture d'un DEM qui assurera un suivi thérapeutique des patients, grâce au dossier électronique du malade». Saihi a annoncé, à cette occasion, l'organisation d'un concours au cours du premier semestre de l'an prochain, «année de la numérisation», pour choisir «le meilleur établissement de santé ayant réussi l'opération de numérisation». Il a également appelé à «la régularisation de la situation professionnelle» de tous les employés du secteur et à aplanir les difficultés enregistrées au niveau des établissements de santé, notamment la «pénurie des médicaments».