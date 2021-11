La partie ouest du pays est devenue une plaque tournante du trafic de drogue, classique et dure. Tel est le constat des différents bilans rendus publics par les services en charge de la lutte contre le crime sous toutes ses formes. À Tlemcen, wilaya frontalière, les services de la police judiciaire ont saisi, durant le mois d'octobre dernier, 402 kg de kif traité, 7 413 comprimés de psychotropes et 42,8 grammes de cocaïne. Ces saisies ont été suivies par l'arrestation de 123 personnes. Au niveau de la capitale de l'Ouest, Oran, les ser-vices de police de la sûreté de wilaya viennent de démanteler un réseau spécialisé dans la commercialisation illicite de psychotropes. Ce dernier est composé de deux individus. L'opération ayant permis la saisie de 9 600 unités de psychotropes est l'oeuvre des éléments de la 13e sûreté urbaine. Une opération déclenchée, suite à des informations signalant un individu s'apprêtant à faire transiter une importante quantité de psychotropes aux fins de commercialisation dans les cités et les quartiers avoisinants. Le plan de surveillance, mis en place, a abouti à l'arrestation, en flagrant délit, du mis en cause accompagné de son acolyte, une jeune femme. Ces deux dernier étaient à bord d'un véhicule ayant servi pour le transport de cette importantes quantité, prés de 10 comprimés de psychotropes.

La perquisition opérée au domicile du mis en cause a abouti à la saisie d'équipements servant aux traversées clandestines par mer. Il s'agit essentiellement d'un GPS, une tenue de secours, un jerrican contenant 20 litres de carburant et plusieurs armes blanches prohibées. Les mis en cause sont désormais accusés de détention, commercialisation illicite et transport de psychotropes.