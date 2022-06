Dans un entretien accordé par Pierre Audin, le fils de Maurice Audin à l'AFP, il est revenu sur la question de la vérité sur les crimes coloniaux. À ce propos, Pierre Audin a souligné que «la vérité est plus importante que d'éventuelles excuses de Paris pour les crimes de la colonisation,qui sont inexcusables», a-t-il expliqué.

Il a affirmé qu'«en dépit de cette reconnaissance et d'autres gestes mémoriels symboliques du président Macron, la France exclut toute «repentance» ou «excuses» 60 ans après la fin de la guerre d'indépendance. «Il y a un certain nombre de crimes, de méfaits qui ont été commis par la France contre l'Algérie et les Algériens. Ce qui est important, c'est de dire la vérité. Mais certainement pas de dire: je m'en lave les mains, j'ai demandé pardon. Il n'y a pas de pardon à avoir, c'est inexcusable», a-t-il martelé. Concernant les rumeurs qui ont trait à sa nationalité algérienne dont l'acquisition serait venue tardivement, il a répliqué: «Quand je suis à Alger, la ville la plus belle du monde, je suis bien, je me sens bien. Je me sens chez moi. J'ai attendu assez longtemps pour avoir mon passeport. Je n'ai ressenti vraiment le besoin d'avoir cette preuve de ma nationalité qu'après la déclaration du président Macron», et d'ajouter: «Quelques jours avant le décès de ma mère, je lui ai promis de continuer à chercher les restes du corps (...) le fait d'être algérien et de m'adresser aux autorités de mon pays avec mon passeport vert c'est quelque chose d'important», a- t-il mentionné.