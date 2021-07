Les corps de cinq personnes mortes noyées, ont été repêchés, ces derniers jours, par les agents de la Protection civile et les gardes-côtes, au niveau du littoral de la wilaya de Tipaza, dont un cinquantenaire qui s'est noyé après avoir secouru deux personnes à Bouharoun, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de ce corps constitué. Selon la même source, la première intervention a été effectuée, dimanche dernier, pour le repêchage du corps d'un homme de 51 ans, mort noyé à la plage «El Ghorabe», interdite à la baignade, après avoir réalisé «un acte héroïque» en sauvant une femme et un homme, qui ont failli mourir noyés. Le 2ème corps repêché est celui d'un adolescent de 15 ans, originaire d'Aïn Defla, mort noyé, dimanche dernier, au niveau de la plage d'El Hamdania, à l'est de la commune de Cherchell. Il a été déposé à la morgue du même hôpital. La dépouille mortelle d'une personne non identifiée, trouvée dans un état de décomposition avancée, a été, par ailleurs repêchée par les services de la Protection civile de Tipaza au large d'El Arhate, à près de 1,3 miles de la plage, est-il ajouté de même source. Trois autres dépouilles mortelles (de sexe masculin), ont été repêchées par les gardes-côtes, au large de Cherchell, durant ces dernières 24 heures, dont deux trouvées dans un état de décomposition avancée et non identifiées. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Cherchell, est-il signalé. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire pour identifier chaque victime et déterminer les circonstances exactes de leur noyade.