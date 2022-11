Des professionnels de la presse nationale participent à un programme de l'Organisation mondiale du travail (OIT). Il s'agit d'ateliers destinés aux journalistes et qui ont pour thème: «Compétences pour le commerce et la diversification économique: alignement des compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie.»

Il est attendu de la part des hommes et femmes de la presse de formuler des propositions, en vue de définir le dispositif existant pouvant assurer la mission d'un Conseil national de compétences en Algérie.

En effet, le programme en question ou Projet Sted-AMT, d'une valeur de 5 millions de dollars, est financé par l'agence coréenne de coopération internationale Koica et mis en oeuvre par le bureau de l'OIT pour l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Il vise à améliorer la compétitivité et la création d'emplois en Algérie, au Maroc et en Tunisie, par la mise en oeuvre de stratégies efficaces de développement et d'utilisation des compétences dans certains secteurs d'exportation et le renforcement de la collaboration et de l'apprentissage mutuel entre ces trois pays.

L'approche Sted ou Skills for trade and economic diversification développée par l'OIT pour appuyer la croissance et la création d'emplois dans les secteurs à fort potentiel d'exportations et de diversification économique à travers l'intégration de la dimension de développement des compétences dans les politiques sectorielles. Ce programme est d'autant plus pertinent qu'il colle aux priorités économiques de l'heure; à savoir l'exportation hors hydrocarbures et la diversification de l'économie nationale. La réflexion se poursuit donc sur les moyens et outils à mettre en oeuvre pour réussir le défi de fédérer les compétences pour traduire sur le terrain les recommandations dont accouchera l'OIT, dont la démarche se veut pragmatique.

Les secteurs identifiés par l'OIT et concernant l'Algérie sont: le plastic et caoutchouc, l'électroménager, l'urée et l'huile d'olive.

Dans un contexte de compétition mondiale, l'enjeu est de pouvoir anticiper les besoins des entreprises et de préparer les futurs demandeurs d'emploi, à travers l'acquisition de compétences professionnelles actualisées, à être à la hauteur des défis économiques actuels et futurs. D'où l'importance de l'outil d'assistance technique conçu par l'OIT afin d'aider les décideurs politiques, en collaboration avec le secteur économique et les organisations patronales et des travailleurs, à développer une réflexion de portée stratégique qui permette de donner au secteur économique des compétences, en diversité, en qualité et en nombre, afin de promouvoir «l'employabilité des travailleurs, la compétitivité des entreprises et la croissance économique.»