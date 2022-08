Les dépassements de tous genres, le squat des espaces publics ne sont pas propres aux plages du littoral, mais touchent également les sites touristiques de la wilaya de Béjaïa.

Les services de sécurité travaillent sans relâche pour sécuriser les sites touristiques durant cette période estivale propice aux dépassements divers. Parfois, il est même nécessaire de mobiliser tous les moyens. C'est pourquoi, les services de sécurité organisent souvent des opérations conjointes entre les deux corps de sécurité, Gendarmerie et Police. C'était le cas récemment. Une opération combinée a été menée au niveau des sites naturels et historiques de la région de Béjaïa. Une opération s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toute nature et pour assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. Une opération s'inscrivant, également, dans le cadre de la lutte contre le phénomène du banditisme et des gangs, et la protection des biens et des personnes dans un élan qui n'a de valeur que de réduire ces fléaux dans les lieux suspects. Cette opération conjointe a été menée au niveau des zones touristiques Des Aiguades, Yemma Gouraya, la Brise de mer et le quartier des Oliviers.

L'opération s'est soldée par l'interpellation de deux personnes, âgées de 18 et 22 ans, de la wilaya de Béjaïa et la saisie d'une quantité de drogue, d'hallucinogènes, ainsi que l'interpellation de deux personnes pour délit d'exploitation d'un mineur n'excédant pas les 18 ans.

Par ailleurs, cinq motos ont été contrôlées et placées à la fourrière municipale. 20 contraventions routières ont été établies pour infractions au Code de la route. Des dossiers judiciaires ont été constitués. Les personnes interpellées ont été déférées devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa.

L'afflux important de vacanciers vers la wilaya de Béjaïa, notamment pendant le week-end, s'illustre à travers la saturation des axes routiers de la wilaya, notamment la R.N 09 reliant les wilayas de Sétif et Béjaïa, et la R.N 43 entre Jijel et Béjaïa. Ces deux axes routiers connaissant une circulation intense et sont souvent le théâtre de nombreux accidents de la circulation impliquant des motos de différents calibres et types.

Ainsi, au cours du premier semestre de l'année en cours, le groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa a organisé une campagne de dissuasion des motards et de contrôle du respect du Code de la route, notamment le port des équipements de protection individuelle.

L'intérêt est porté également sur les divers documents qui doivent être en possession des motocyclistes tels que le permis de conduire ou le certificat d'aptitude à conduire et l'attestation d'assurance...etc. Cette campagne s'est soldée par la saisie de 32 motos de différents types, qui ont été mises en fourrière.

Plusieurs infractions liées au non-port du casque, au dispositif de freinage inefficace et la non-possession de certificat d' aptitude à conduire une moto, et défaut d'attestation d'assurance ont été relevées au cours de cette campagne.