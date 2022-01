Attentive aux doléances des investisseurs porteurs de projets bloqués dans la wilaya d'Annaba, la cellule d'écoute, présidée par le wali, a réussi à lever les contraintes à hauteur de 90%. Ce qui place la wilaya d'Annaba en pole position dans le traitement et la levée des obstacles devant les projets d'investissement en suspens, pour moult raisons. Il faut rappeler que le médiateur de la présidence de la République, Brahim Merad, lors de sa visite, a reconnu que la wilaya d'Annaba est leader dans le traitement des dossiers de l'investissement, grâce au travail effectué par la cellule d'écoute, chaque semaine.

En effet, en marge de la réunion hebdomadaire de cet organe, avec les investisseurs porteurs de projets, une évaluation du traitement des dossiers par cette cellule d'écoute sur la période d'une année complète sous la houlette de Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a permis de faire ressortir l'apport de l'organe dans la résolution des préoccupations des investisseurs et de la consolidation de leur investissement jusqu'à l'entrée en production. Un parcours jalonné de succès. La cellule d'écoute a traité 445 dossiers d'investissements et levé les obstacles pour 410 d'entre eux. Des contraintes liées pour la plupart aux permis de construire et/ ou leurs modifications. En somme, un taux de traitement des dossiers de 90% pour le secteur de l'investissement à Annaba.

Un travail témoignant de la détermination des pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba à booster l'investissement et lui redonner la place qui est sienne dans le développement de l'économie nationale.

Un modèle à méditer. Aux termes de cette rencontre d'évaluation à laquelle ont pris part tous les membres des organismes publics concernés ainsi qu'un groupe d'investisseurs, le chef de l'exécutif a, dans son intervention, exhorté les membres de la cellule d'écoute à continuer dans le même ordre d'idées, aussi bien sur le plan juridique que leur accompagnement dans la concrétisation de leurs projets, afin de générer des postes d'emplois.