Dans une déclaration à L’Expression, le président de l’Association de protection et d‘orientation du consommateur et de son environnement Apoce, Mustapha Zebdi, a appelé les pouvoirs publics « à associer, impérativement les acteurs de la société civile et les opérateurs économiques dans les prises de décisions engageant les secteurs névralgiques ». Il commentait les récentes mesures instaurées par le ministère du Commerce concernant les nouvelles décisions relatives à l’export et à l’import de certains produits. « Il faut essayer d’asseoir le consensus autour de décisions pareilles… », dira Zebdi qui estime que « malheureusement, certaines administrations continuent de cavaler seules sur le terrain. En prenant des décisions unilatérales, sans prendre la peine de consulter les partenaires sociaux, elles risquent de produire des effets contraires et néfastes. Et ce n’est pas la seule décision (décision du 13 mars dernier, Ndlr), qui a été prise dans pareilles circonstances… », s’insurgera-t-il encore faisant état de décisions prises auparavant, qui « ont eu des effets très négatifs sur le climat des affaires, la disponibilité des produits et leurs coûts ». Zebdi a, également, déploré « un énorme recul dans la collaboration et la concertation avec certaines administrations. Et ça n’est pas première fois que pareilles décisions unilatérales soient rectifiées ou faisant l’objet de rétraction, face aux effets générés sur le terrain », notera-t-il encore.

Par ailleurs, notre interlocuteur nous confiera que « le ministère du Commerce a, finalement, gelé ces mesures et le problème a été réglé.

Les certificats délivrés au préalable sont toujours d’actualité », dira-t-il. En effet, selon un communiqué publié sur la page facebook du département de Rezig, il est annoncé que « les attestations de respect délivrées avant la date du 15 février 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur validité », note le message adressé aux opérateurs concernés par l’importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente.

Le communiqué du ministère du Commerce précise, par ailleurs, que « la modification du formulaire d’attestation de respect ne concerne que les attestations délivrées à compter du 15 février 2022 ». Ainsi, les « attestations délivrées avant cette date, restent valables et recevables dans toute domiciliation bancaire ou dédouanement de marchandises importées », note encore le communiqué du ministère. Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a introduit de nouvelles procédures à l’import et à l’export, notamment les procédures de certification au niveau des ports, et l’interdiction d’exporter les produits locaux, qui semblent avoir provoqué un certain nombre de désagréments aux différents opérateurs économiques.

Les deux décisions qui datent du mois de mars en cours ont été à l’origine de blocages énormes au niveau des ports, se traduisant par des perturbations et des blocages d’acheminement de produits destinés au marché national, pour le mois sacré notamment. « Il était temps que cette décision soit gelée, étant donné les conséquences qu’elle a générées, entre autres la condensation des produits au niveau des ports, les coûts supplémentaires induits par ces retards, etc. … », expliquera-t-il encore.

Le président de l’Apoce a, par ailleurs, appelé à « accélérer les procédures de délivrance des produits aux opérateurs, pour qu’ils puissent approvisionner les marchés. Car, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes à la veille du mois sacré et que certains produits sont factuels, donc indispensables ». Faut-il le rappeler, à la veille du mois sacré du Ramadhan, pareilles mesures paradoxales sont à même de produire des effets indésirables dans l’approvisionnement des marchés et la disponibilité des marchandises et leurs coûts. La stabilité du marché est avant tout une affaire de Sécurité nationale, faut-il le rappeler.