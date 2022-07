Il devait avoir lieu en avril 2020, la date de la tenue du XIe congrès du FLN n'est pas encore arrêtée, selon un membre de bureau politique du parti. Cette date sera fixée par la commission de préparation du congrès, une fois qu'elle aura achevé son travail, indique-t-on. À titre de rappel, cette commission a été installée depuis le 18 mai dernier. La nouveauté sur le plan politique est le fait que pour la première fois, la manière d'élire le secrétaire général à la tête du parti s'est posée lors des discussions sur les préparatifs des prochaines assises du parti. Selon notre interlocuteur, le choix du futur homme fort du FLN peut être du ressort des congressistes alors qu'il relevait constamment du comité central. Selon toute vraisemblance, cette option vise à «tirer le tapis» sous les pieds des membres du comité central(C.C).

La sous-commission du règlement intérieur et des statuts du parti, «n'a pas encore tranché cette lancinante question», selon son président, en l'occurrence Rachid Assas. Le mode du choix du futur patron du parti n'est pas l'unique changement, puisque la même commission «a mis fin définitivement au poste de président du parti, prévu dans les statuts du parti», indique-t-on. Rappelons que le poste de président d'honneur de l'ex-parti unique, a été occupé par le défunt Abdelaziz Bouteflika de 2005 jusqu'à sa chute en 2019. Revenir au principe d'une seule kasma par communes et d'une seule mouhafadha par wilaya, «est une question entérinée» également dans le sillage des préparatifs du 11e congrès.

En fait, le chantier de réunification des mouhafadhas a été déjà lancé depuis quelque temps. La direction actuelle du parti s'est attelée à supprimer une multitude de mouhafadhas et des kasmas «parallèles» héritées du temps de l'ex-SG du FLN,Amar Saâdani, en raison de la multiplication des mouhafadhas qui avait occasionné des discordes au sein du parti, à la veille de chaque échéance électorale, à telle enseigne que certaines mouhafadhas étaient devenues «des républiques séparées», avait déploré récemment Abou El Fadl Baâdji. D'autres changements liés au renforcement de la discipline au sein du parti sont également prévus, a-t-on précisé. À ce propos, le SG avait évincé des rangs du parti plusieurs cadres, dont des députés, sénateurs et militants en raison de violation des textes régissant le parti.

Certains se sont présentés sur des listes rivales et indépendantes lors des élections législatives, locales et sénatoriales qui se sont déroulées respectivement le 12juin, le 27 novembre et le 5 février derniers, tandis que d'autres ont participé à l'assaut contre le siège du parti...etc.

Le nombre des membres du comité central, qui est actuellement de l'ordre de 450, sera aussi revu à la baisse.

En outre, des superviseurs du parti vont procéder incessamment à l'installation des commissions de préparation du congrès au niveau des wilayas et des communes, selon le même responsable. Par ailleurs, les cinq avant-projets de documents du congrès seront soumis au débat lors des congrès régionaux, programmés prochainement. Pour rappel, depuis le mois de septembre 2019, date de la démission de l'ancien SG Mohamed Djemaï, placé en détention provisoire pour ´´destruction de documents judiciaires et menaces», le FLN était dirigé par Ali Seddiki qui assurait l'intérim. Le 20 mai 2020, Abou El Fadl Baâdji a été plébiscité nouveau secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN) par la majorité des membres du comité central, réuni au Centre international des Conférences (CIC) au Club des Pins (Alger). Au cours de cette séance, une résolution politique a été adoptée sur le report, à une date ultérieure, du XIe congrès du parti, initialement prévu le mois d'avril 2020. la pandémie du Covid-19 en est la raison principale avancée par la direction du parti.